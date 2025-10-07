Nouveau Premier ministre : on sait à quoi ressemblera le gouvernement de la dernière chance

Si Emmanuel Macron cherche à nommer un nouveau Premier ministre pour éviter une dissolution, une seule option permet d'espérer une majorité suffisante et donc un gouvernement durable.

Dissolution de l'Assemblée nationale, démission de la fonction de président de la République ou nomination d'un nouveau Premier ministre. Voici les trois options dont dispose Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise dans laquelle la démission inattendue du gouvernement Lecornu l'a plongé ce lundi 6 octobre. Il va sans dire que la nomination d'un nouvel hôte de Matignon est le scénario privilégié par le chef de l'Etat. D'où la mission confiée à Sébastien Lecornu de mener les "ultimes négociations" afin de définir une "plateforme d'action et de stabilité" avec les forces politiques d'ici à la soirée du mercredi 8 octobre.

Concrètement, le Premier ministre démissionnaire doit déterminer si une voie de passage existe pour un gouvernement : une majorité ou un accord de non-censure peuvent-ils être trouvés et derrière quel chef de gouvernement ? Le cas échéant, Emmanuel Macron a annoncé "prendre ses responsabilités" sans préciser s'il s'agissait de décréter une nouvelle dissolution ou de remettre sa propre démission. Dans un cas comme dans l'autre, le président de la République mise beaucoup sur l'option d'un gouvernement de la dernière chance.

Après les échecs consécutifs de trois Premiers ministres issus du socle commun en moins d'un an, inutile d'espérer faire mieux avec un nouveau chef de gouvernement au profil similaire. L'hypothèse d'un gouvernement dirigé par le bloc central et reposant sur une coalition allant de LR au PS n'a jamais pu se concrétiser et les deux partis refusent plus que jamais de travailler ensemble. Le chef de l'Etat doit donc changer de stratégie et miser soit sur la droite, soit sur la gauche. Un choix s'impose pour celui qui souhaite former un gouvernement doté d'une majorité, capable de faire voter un budget et de résister à une censure... Du moins arithmétiquement.

Une coalition avec la gauche : seule option pour avoir une majorité à l'Assemblée

C'est à gauche qu'Emmanuel Macron doit regarder. Les partis de gauche appellent à la nomination d'un Premier ministre de gauche depuis les élections législatives de 2024 et depuis le 6 octobre ils ont tous, sauf LFI, repris ce refrain. "Nous sommes prêts à gouverner ensemble pour mener une politique de progrès social et écologique et de justice fiscale", ont écrit les écologistes, les socialistes et les communistes dans un communiqué commun publié le mardi 7 octobre. Le mot "cohabitation" a même été lâché par le PS ou la patronne du parti écologiste Marine Tondelier.

Si le camp présidentiel, composé des élus de Renaissance, du MoDem et d'Horizons, unit les voix de ses 161 députés à celles des élus des trois partis de gauche, une majorité de 284 sièges peut être atteinte, même sans le soutien de LFI. Il ne manque alors que cinq voix pour prétendre à une majorité absolue. Lesquelles peuvent être trouvées parmi les 23 élus indépendants du groupe Liot. La seule faiblesse de cette coalition encore hypothétique est le soutien du parti Horizons, plus marqué à droite que les autres forces du bloc central. Une entente semble toutefois possible à raison de certains compromis.

Conscient que cette option est la seule à être arithmétiquement viable à l'Assemblée, Gabriel Attal s'est entretenu avec Olivier Faure et Marine Tondelier le 6 octobre dans les locaux de la tour TF1. Les trois politiques ont eu une réunion fortuite après leur interview respective sur les chaînes du groupe " pour évoquer la manière d'éviter une dissolution qui paraît d'ores et déjà annoncée" , selon Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI. Mais " même si tout le monde partage cet objectif, force est de constater qu'à l'issue, il n'y avait toujours pas d'accord sur le fond, puisqu'il faudrait encore se mettre d'accord sur les contours", ajoute le journaliste.

La position du RN empêche une coalition suffisante à droite

S'il y a une petite chance à exploiter à gauche, toutes les portes sont fermées à droite. Le parti LR, membre de la coalition gouvernementale depuis un an, a pris ses distances depuis dimanche soir. Et s'il ne refuse pas catégoriquement de prendre part à un futur gouvernement, il pose ses conditions qui incluent l'absence de la gauche au sein de l'exécutif. Dans ce cas, le seul moyen d'étendre les 210 voix du camp présidentiel et de LR est de trouver un accord avec les élus du RN pour atteindre 334 voix, une majorité absolue et confortable.

Problème : l'idée d'un accord entre le camp présidentiel et l'extrême droite est rejetée par le chef de l'Etat. Mais surtout, le RN compte s'opposer à tous les Premiers ministres éventuels jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron se résigne à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser de nouvelles élections. Si le parti à la flamme a effectivement évoqué l'idée d'une alliance avec LR, et sans le bloc présidentiel, il ne l'envisage qu'après l'organisation de législatives. D'ici là, il dit rester hermétique à toute forme d'alliance.