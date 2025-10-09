Jean-Louis Borloo Premier ministre ? "Chiche !", la piste circule à l'Elysée et séduit au PS

Du bloc central jusqu'au Parti socialiste, le profil de l'ex-député du Nord, Jean-louis Borloo, est loué et présenté comme une option crédible pour le poste de Premier ministre.

Emmanuel Macron en quête d'un nouveau Premier ministre. D'ici à vendredi soir, l'hôtel de Matignon devrait connaître son ou sa future locataire avec une potentielle surprise à la clé, du moins, une rumeur prend de l'ampleur ces dernières heures. Face à la piste socialiste - qui tiédit nettement - un profil dont le nom a déjà été cité à l'automne 2024 pour remplacer Gabriel Attal fait parler de lui. Il s'agit du fondateur et président de l'UDI, Jean-Louis Borloo.

Il est "poussé depuis plusieurs semaines par certains interlocuteurs réguliers du chef de l'Etat", assure Politico. Il pourrait "parler à la gauche", "incarner un gouvernement déprésidentialisé", et n'être "pas aussi ouvertement un lieutenant d'Emmanuel Macron" que Sébastien Lecornu, rien que ça, d'après un stratège macroniste auprès du média politique. Sollicité, le principal intéressé n'a pas démenti, mais n'a pas donné davantage de grain à moudre sur son cas personnel. Il assure poursuivre son "boulot de conviction", d'abord à la convention des intercommunalités de France, qui se tient à Toulouse du 8 au 10 octobre 2025.

Jean-Louis Borloo "sait faire travailler les gens ensemble"

L'ancien député présente un avantage supplémentaire et non des moindres : il n'a pas d'ambition (du moins à l'instant T) pour 2027, un critère évoqué par Sébastien Lecornu, mercredi, au JT de 20 heures de France 2. Ce jeudi 9 octobre, l'ex-Premier ministre Jean-Pierre Raffarin trouve même que l'idée de nommer Jean-Louis Borloo Premier ministre est "une bonne idée". "C'est quelqu'un de très habile qui connait bien les complexités des choses, sait faire travailler les gens ensemble", poursuit-il au micro de France 2. "Ce serait un sacré pari (...) mais j'aurais plutôt envie de dire chiche !", a affirmé Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat sur France Info, qu'il voit comme "quelqu'un capable de renverser la table".

La piste Jean-Louis Borloo aurait même été testée par le président du groupe "Ensemble pour la République" à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal. À droite comme à gauche, il a soumis l'idée d'un duo Laurent Berger - Jean-Louis Borloo, selon plusieurs sources concordantes auprès des partis politiques, indique le Huff Post. Confirmant une information initiale de L'Opinion, un cadre LR "pense qu'il peut être à la fois très social, à sa manière, et en même temps régalien". "C'est le nom, vu de notre fenêtre, qui fonctionne le mieux", surenchérit-il.

Elu local, ministre puis député

Pour rappel, Jean-Louis Borloo a démarré sa carrière en tant qu'avocat. En 1989, il se présente aux élections municipales de Valenciennes et devient maire de la ville jusqu'en 2002. Il est également conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais entre 1993 et 1998. En 2001, il prend la tête de la Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole et cela jusqu'en 2008, où il devient conseiller à la communauté d'agglomération. Sous la présidence de Jacques Chirac, il assure les fonctions de ministre délégué à la Ville et à la Rénovation urbaine puis est nommé ministre de l'Emploi.

Après l'élection de Nicolas Sarkozy, il est nommé ministre de l'Économie puis ministre de l'Écologie. Suite au remaniement de 2010, il décide de quitter le gouvernement. Jean-Louis Borloo fonde alors le Parti radical et l'Union des démocrates et indépendants en 2012 et devient, la même année, député de la 21e circonscription du Nord.

Mais le 6 avril 2014, après des problèmes de santé liés à une pneumonie, il décide de quitter ses fonctions et d'abandonner tous ses mandats, estimant qu'il n'a "plus l'énergie nécessaire" pour continuer à exercer. Depuis 2015, il préside une fondation pour le développement de l'électrification du continent africain et siège au conseil d'administration du géant chinois Huawei Technologies France jusqu'en 2020. En 2017 et 2022, il soutient publiquement Emmanuel Macron et se voit même confier lors du premier quinquennat Macron, le pilotage de l'élaboration du "plan de bataille" pour la politique de la ville, un projet rapidement enterré après sa publication.