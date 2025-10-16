Photos de Sarkozy en prison : des images vont-elles sortir dans la presse ?

Nicolas Sarkozy n'a pas d'autre choix que de dormir en prison à partir du 21 octobre. Son incarcération, qui marquera l'histoire de la Ve République, pourrait attirer des paparazzis.

L'ancien président de la République n'a plus aucun recourt : à partir du 21 octobre, il dormira à la prison de la Santé, un établissement situé dans le XIVe arrondissement de Paris. Nicolas Sarkozy pourra déposer une demande de mise en liberté devant la cour d'appel, mais le jugement dans l'affaire libyenne, qui l'a condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt et exécution provisoire, l'oblige à passer par la détention. Ses avocats ne pourront lancer la procédure que lorsqu'il aura mis le pied dans son centre de détention.

Durant quelques semaines, peut-être simplement quelques jours - en fonction de la décision des magistrats qui trancheront sur sa remise en liberté conditionnelle - Nicolas Sarkozy devra vivre dans une cellule, spartiate, de la maison d'arrêt parisienne. Mais dans des conditions nettement plus favorables que celles de l'immense majorité de ses codétenus. A la Santé, plus de 100 prisonniers sont contraints de dormir sur un matelas par terre, du fait du taux d'occupation très élevé, qui s'approche des 190%, selon le syndicat FO. Il sera aussi seul dans sa cellule, car l'administration pénitentiaire considère que les personnalités médiatiques et politiques peuvent être mises en danger au contact d'autres détenus.

Nicolas Sarkozy pourrait à cet égard profiter du fameux quartier QB4, surnommé le quartier "VIP". Il pourrait cependant se confronter à quelques chahuts lors de ses sorties dans la cour de promenade. Il s'y rendrait seul, mais la situation géographique de cet espace extérieur, qui jouxte de nombreuses cellules, l'expose. Le Monde, qui décrit avec précision l'établissement, indique que les personnalités peuvent subir "sifflets, quolibets" et même endurer des "prises de photos avec des téléphones portables" de détenus depuis leur cellule.

Des photos sensationnalistes et historiques

C'est d'ailleurs l'un des points les plus sensibles de cette incarcération : des photos de Nicolas Sarkozy seront-elles diffusées dans un média ou bien sur des réseaux sociaux ? Le caractère historique de cette condamnation, la personnalité très singulière de l'ancien président, le flot de commentaires que ce type d'images engendreraient en France et dans le monde vont forcément attirer des paparazzis. Des photos de l'ancien chef de l'Etat, au-delà de l'évidence sensationnaliste, auraient par nature une charge symbolique très forte : elles mettraient en image la mise au ban - temporaire - de l'homme qui fut à la tête de l'Etat, au somment de la République. Des images qui se vendraient donc potentiellement très cher, le monde est ainsi fait.

Des images volées de sa fenêtre, de sa cellule, prises de très loin par des procédés techniques élaborés ne semblent pas exclues. Le transfert d'images prises par des codétenus non plus. Pour s'en préserver au maximum, Nicolas Sarkozy pourrait accepter ou solliciter une cellule dans le quartier d'isolement. Ce qui ne lui enlève aucun des avantages du quartier QB4, les cellules sont sensiblement les mêmes : 10 mètres carrés, un lit, un petit bureau scellé au mur, une douche, des toilettes, et une cabine téléphonique. En revanche, Nicolas Sarkozy gagnerait en intimité : il disposerait d'une toute petite cour de promenade, isolée du reste de la prison, d'une salle de sport et d'une bibliothèque. Et dans chacun de ses espaces, il pourrait s'y rendre seul. Ce qui réduit considérablement le risque d'être pris en photo.

Reste que même si des photos sont prises, il n'est pas certain qu'elles soient publiées dans la presse. Il y a quelques mois, Paris Match, qui n'avait eu aucun scrupule à publier des images de Marine Le Pen en pleurs, en apprenant la mort de son père, avait fait machine arrière face à l'indignation suscitée et aux risques judiciaires. Les titres de presse people seront peut-être réticents à publier une image qui les expose : Nicolas Sarkozy gagnerait sans trop de difficultés un procès pour non respect de son droit à l'image, les circonstances l'amenant sans doute à invoquer le respect de sa dignité, fondé en droit de la presse.