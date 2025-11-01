Contre "l'interdiction" des découverts, LFI lance une pétition qui récolte des milliers de signatures

Une directive européenne, ratifiée par ordonnance en France, vise à mieux encadrer les découverts bancaires. Ils seraient vus comme des crédits à la consommation dès le mois de septembre.

La France insoumise a déjà réuni près de 30 000 signatures après l'ouverture d'une pétition, vendredi 31 octobre, contre "l'interdiction" des découverts bancaires. Celle-ci doit entrer en vigueur en novembre 2026, suite à l'adoption d'une directive européenne, ratifiée en septembre par Emmanuel Macron en France.

La vice-présidente insoumise de l'Assemblée nationale, Clémence Guetté, assure dans la pétition qu'à "partir du 20 novembre 2026, être à découvert sera interdit. Vous devrez demander une autorisation à votre banquier à chaque découvert".

Un découvert qui devient un crédit à la consommation

Une fois que cette directive sera en place, il ne sera plus aussi simple d'être à découvert, puisque cela sera considéré comme un véritable crédit à la consommation qui devra être étudié et accompagné d'une évaluation de solvabilité. Mais "les gens se privent de chauffage, de repas. Sous Macron, 1 million de personnes sont entrées dans la pauvreté. Cette mesure va encore durcir les conditions sociales. Il n'y aura plus de marge de manœuvre", dénonce Clémence Guetté, qui assure que "si les personnes sont à découvert, ce n'est pas parce qu'elles gèrent mal leur argent, mais parce que dans la France de Macron, les prix explosent et les salaires stagnent".

Pour autant, Manon Aubry, députée européenne LFI, avait voté pour cette directive européenne. Elle expliquait alors, en septembre 2023, que cela allait "dans le sens d'une meilleure protection des consommateurs". Mais les insoumis ont changé de position vis-à-vis de cette décision et ont également déposé une proposition de loi pour "rendre le droit au découvert et supprimer les agios abusifs".