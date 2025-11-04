Zohran Mamdani élu maire de New York ? Comment suivre les résultats de l'élection

Découvrez les résultats de l'élection municipale à New-York : le démocrate Zohran Mamdani est le grand favori pour prendre les rênes de new York, la plus grande ville des Etats-Unis.

Le nom du nouveau maire de New York sera dévoilé ce mardi 4 novembre 2025 à 21 heures (heure locale) et sur les coups de 3 heures du matin, cette nuit, heure de Paris. Dans les derniers sondages, le socialiste Zohran Mamdani fait la course en tête, il devance de plus de 10 points l'ancien gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo, qu'il a battu lors de la primaire et qui se présente en tant qu'indépendant. Pour connaître le résultat de l'élection, rendez-vous sur cette page qui donnera les résultats en direct, fournis par le site NPR.

Selon la dernière prédiction de 270towin, le progressiste dispose de 89 % de chances de l'emporter contre seulement 11 % de chances pour Andrew Cuomo. Mamdani a créé la surprise en remportant l'investiture démocrate en juin, grâce notamment à une campagne active sur les réseaux sociaux pour promouvoir un programme très progressiste. Cuomo, battu lors de cette primaire démocrate, se présente sous l'étiquette du parti "Fight and Deliver", qu'il a fondé en mai dernier.

Un programme social ambitieux

Zohran Kwame Mamdani a grandi au croisement de plusieurs mondes. Son père, Mahmood Mamdani, est un intellectuel respecté, né à Bombay de parents indiens installés en Afrique de l'Est. Sa mère, Mira Nair, est une cinéaste indienne mondialement reconnue, autrice de films où se mêlent mémoire, migration et identité. Ils sont souvent décrits dans les médias américains comme incarnant un couple cosmopolite, très à l'aise dans le monde académique et artistique, qui a façonné très tôt l'univers du jeune Zohran.

Concernant le programme de l'homme de 34 ans, il s'appuie sur trois axes forts : le gel des loyers, la gratuité des crèches et des bus et surtout, la taxation des plus riches. Il prévoit également de renforcer le sentiment de sécurité dans la ville de New York, un thème qui aurait été laissé à l'abandon par son prédécesseur. Mamdani "créera le Département de la Sécurité Communautaire pour prévenir la violence avant qu'elle ne se produise en privilégiant des solutions qui ont constamment démontré leur efficacité pour améliorer la sécurité". Il prévoit enfin de créer "un réseau d'épiceries municipales axées sur le maintien de prix bas, et non sur la réalisation de profits", comme annoncé dans son programme.