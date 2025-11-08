Budget 2026 : pourquoi l'Assemblée a-t-elle adopté une taxe sur les boissons énergisantes alcoolisées ?

La mesure a été adoptée à l'Assemblée nationale dans le cadre des débats sur le budget de la Sécurité sociale vendredi 7 novembre.

L'Assemblée a adopté vendredi 7 novembre une taxe sur les boissons énergisantes alcoolisées. L'objectif de la mesure est de lutter contre "un fléau", en particulier pour les jeunes, une décision prise dans le cadre des débats sur le budget de la Sécurité sociale. Dans le viseur de l'Assemblée, de nouveaux produits comme celle de la marque Vody, rapporte BFMTV.

Celle-ci mélangeait alcool fort, excitants et ingrédients sucrés ou aromatisés. Dans l'hémicycle, les députés ont adopté un amendement spécifique dans le but d'élargir le périmètre d'une taxe sur les "premix", il s'agit des boissons qui mélangent alcool, boisson non alcoolisée sucrée. La taxe serait perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Toutefois, encore selon BFMTV, un décret doit déterminer plus précisément les substances concernées et contenus dans les boissons.

L'amendement a été présenté par Frédéric Valletoux, le président Horizons de la commission des Affaires sociales. Il a été adopté avec les voix de la gauche, des députés Modem, indépendants Liot, et de la majorité des députés Renaissance et Horizons.

Les Républicains, le Rassemblement national et ses alliés ciottistes ont voté contre. Marine Le Pen, cheffe de file du Rassemblement national a réagi dans l'hémicycle : "Je trouve objectivement, moralement condamnable le fait d'essayer de se faire de l'argent sur quelque chose qui devrait être interdit [...] Soit c'est nocif et on l'interdit, soit ce n'est pas nocif et il n'y a aucune raison de les taxer".

Mener "une politique de prévention"

Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, n'a pas donné d'avis favorable ou défavorable à cet amendement. Elle a notamment expliqué que ces produits visent notamment "les jeunes". Elle a aussi rappelé que l'alcool était interdit pour les moins de 18 ans. Selon elle, il faudrait avant tout "contrôler plus et mieux cette consommation. La fiscalité comportementale ne fait pas une politique de prévention".

Le vote sur le projet de budget de la Sécu pour 2026 est prévu mercredi 12 à l'Assemblée. S'il est adopté, il ira ensuite au Sénat.