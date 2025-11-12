Suspension de la réforme des retraites : LFI, PS, LR, RN... Qui va voter pour ou contre ?

La suspension de la réforme des retraites est débattue ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée nationale où des débats houleux sont redoutés. Qui votera pour, contre ou s'abstiendra ? Tour d'horizon.

Ce mercredi 12 novembre 2025, à 15 heures, les députés entameront les discussions de la séance du jour par l'examen de l'article 45 bis du PLFSS : la suspension ou non-de la réforme des retraites. Dans les faits, il s'agit d'un potentiel décalage dans le temps de l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite pour les générations de 1964 à 1968. Après des jours de tractations entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les socialistes, on estimait hier dans les cabinets ministériels et dans la chambre basse du Parlement que le locataire de Matignon "devrait, selon toute logique, parvenir à ses fins", indique Politico.

Invité de France 2 ce matin, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé le coût de la suspension de la réforme des retraites : "La dépense est évaluée à 300 millions d'euros en 2026. Et en 2027, 1,9 milliard d'euros", dit-il. Il a précise que la suspension s'appliquerait bien aux carrières longues et aux catégories actives et super-actives de la fonction publique : "Ce sont des métiers difficiles, les policiers, les pompiers, les égoutiers… Ils pourront partir plus tôt et bénéficieront aussi de la suspension de la réforme. Ils gagneront un trimestre", conclut le ministre. Alors, qui votera ou pas la suspension de la réforme des retraites ? Quels partis restent dans l'expectative quelques heures avant le vote ? Tour d'horizon.

PS, Liot et RN : un vote pour

Le Parti socialiste devrait, sauf retournement de situation, valider la suspension de la réforme des retraites. Ses députés ont voté favorablement au texte lors de son passage en commission des affaires sociales. Il s'agit là d'une concession arrachée à Sébastien Lecornu qui permet, pour l'heure, au gouvernement en place de rester en fonction et d'éviter une censure.

Le vote devrait également être favorable pour le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot). "Liot était l'auteur de la motion de censure contre la réforme Borne en 2023", rappelle Harold Huwart, député d'Eure-et-Loir, chez France Info. De son côté, le RN est catégorique sur la question : "Bien sûr" que le groupe votera "pour" la suspension de la réforme des retraites, a assuré Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale et députée du Pas-de-Calais, sur RTL.

LFI, Horizons et LR : un vote contre

D'autres formations politiques se montrent beaucoup plus hostiles à cette suspension de la réforme des retraites, La France insoumise en cheffe de file. "Ce n'est pas une suspension, c'est un petit décalage d'un an. Ça veut dire que ce vote va, s'il a lieu, confirmer la retraite à 64 ans", peste Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis au micro de France Info. Dans les rangs des Républicains, le vote contre devrait être largement majoritaire même si une abstention n'est pas totalement rejetée. Sur le vote de la partie "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, les Républicains se sont abstenus.

"Aujourd'hui le PS, le RN, avec l'appui des Macronistes et du Modem, votent la faillite programmée d'un des grands acquis sociaux de notre temps : notre droit à la retraite", déplore sur X Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et ex-députée LR. Si sa voix est entendue, le vote des Républicains ne souffrira d'aucune contestation.

Chez Horizons, "une majorité du groupe" entend voter contre la suspension de la réforme, confie une source interne au parti d'Edouard Philippe à France Info. "On ne peut pas bâtir un compromis sans dire la vérité", fustige la députée de Moselle, Nathalie Colin Oesterlé, qui parle d'une "grande illusion", malgré la présence de plusieurs ministres encartés "Horizons" dans l'équipe gouvernementale de Sébastien Lecornu.

PC, EELV, UDR, MoDem, EPR : choisir ou s'abstenir ?

Au banc des indécis, figurent les Ecologistes et les communistes. " Une incertitude demeure sur les votes des Ecologistes et des communistes, qui s'étaient largement abstenus en commission", confirme Politico. Quid de la formation d'Eric Ciotti, l'UDR, alliée du Rassemblement national ? La décision doit être arrêtée ce mercredi matin en réunion. Toutefois, un député du parti glisse à France Info que les députés du groupe ne voteront "sûrement pas la suspension de la réforme, c'est quasiment certain".

Côté MoDem, l'abstention devrait être décidée. Si la position du groupe centriste sera définie ce mercredi matin, ses députés ne seront en revanche pas contraints et certains pourraient "envisager de voter 'pour' si le rapport de force évolue", et si la notion de compromis prédomine, comme indiqué par un membre du MoDem à France Info. Pour le groupe EPR (ex-Renaissance) dirigé par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, le flou demeure. Si "la position de Gabriel Attal sera très majoritairement suivie", celle d'une abstention pour ne pas bloquer un possible compromis, assure un député Ensemble pour la République, le député Marc Ferracci, entre autres, devrait maintenir son vote "contre". "Je voterai contre la suspension de la réforme des retraites, quel que soit le rapport de force politique", dit-il dans les colonnes de L'Opinion.

Politico assure toutefois qu'une "écrasante majorité des députés EPR" s'abstiendra, non "sans pincement au cœur pour les principaux artisans de la réforme". Notamment pour Elisabeth Borne, à qui cette abstention "naturellement, ne fait pas plaisir", comme elle l'a reconnu au micro de LCI. Elle préfère néanmoins "éviter une crise institutionnelle", quitte à s'asseoir sur sa propre réforme originelle.