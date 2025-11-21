Nouveau service militaire : Macron pense à une formule modernisée, la question de la rémunération à l'étude

Un nouveau service militaire sur la base du volontariat est concocté par le gouvernement. Face à une menace de conflit jugée de plus en plus forte, il pourrait être instauré dès 2026 avec des ambitions élevées.

Le grand retour du service militaire ? Pas vraiment, même si une formule modernisée est sur le bureau du président de la République. Comme révélé par le journal L'Opinion, " Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux, mais sur une base volontaire".

Il n'est pas question d'une conscription obligatoire, mais d'un dispositif adapté pour "permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés", disait le chef de l'Etat. Un modèle d'armée "mixte" pourrait donc faire son retour en France et être annoncé dans les prochains jours.

Objectif : 50 000 jeunes réservistes en 2035

En juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir "donner à la jeunesse un cadre pour servir" dans un "moment de bascule" où "notre liberté n'a jamais été aussi menacée". C'est dans ce contexte que la formation de réservistes - qui viendraient en renfort de nos militaires professionnels - pourrait voir le jour, via ce fameux service militaire "volontaire". Mais alors, sous quelle forme ?

Le service militaire new look a pour objectif d'avoir 10 000 jeunes disponibles en 2030 et 50 000 à l'orée 2035. Sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès 2026, et durerait 10 mois, indique Europe 1. Il devrait être accompagné d'incitations plus fortes, notamment via le Service national universel (SNU). La journée défense et citoyenneté devrait aussi évoluer. "Plus dynamique, plus militaire aussi, avec dès le début de la journée une Marseillaise sous les drapeaux, la traditionnelle présentation des métiers des armées et des séances de tir au laser", précise RMC.

Pour le nouveau service militaire sur la base du volontariat, la question d'une rémunération est également à l'étude. L'ambition au plus haut niveau de l'Etat est "de préparer les esprits, et de susciter des vocations", assure une parlementaire connaisseuse du dossier auprès du média. "Notre armée n'a pas suffisamment de masse", a lancé le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'École de Guerre, au micro de RMC ce vendredi, appuyant l'idée du gouvernement d'instaurer un nouveau service militaire.