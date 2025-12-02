Nicolas Battini : qui est cet ancien détenu, condamné pour un attentat, soutenu par le RN aux municipales ?

Condamné pour l'attentat de la sous-préfecture Corse en 2012, Nicolas Battini bénéficie aujourd'hui du soutien du RN de Marine Le Pen en vue des élections municipales.

Invitée d'Apolline de Malherbe ce mardi 2 décembre au matin, Marine Le Pen a confirmé au micro de RMC que le Rassemblement national soutenait bel et bien la candidature de Nicolas Battini à Bastia pour les élections municipales de 2026. Comme le relaie Corse-Matin, le Rassemblement national avait déjà indiqué son soutien dans les colonnes du quotidien le 5 novembre dernier, par la voix de son conseiller spécial Philippe Olivier. Une candidature qui pose toutefois question au vu du passé de l'intéressé. Nicolas Battini avait en effet été condamné en 2016 pour "terrorisme".

Né en 1993, Nicolas Battini s'était fait remarquer en 2012. Alors jeune militant, il avait fait sauter la porte d'entrée de la sous-préfecture de Corse dans un attentat à la voiture-bélier. Des prouesses qui l'avait conduit sans surprise directement à la case prison, où il a payé sa dette durant pas moins de huit années. "Je l'ai rencontré. Il est en effet nationaliste, il a été aspiré dans une spirale de violence, à l'époque c'était comme ça", a reconnu Marine Le Pen ce mardi sur RMC.

"Un garçon qui mérite d'être connu"

"Il avait 18 ans, il a fait sauter la porte d'entrée d'une sous-préfecture. C'est éminemment condamnable, il le dit d'ailleurs. Il a fait huit ans de prison pour ça", a poursuivi Marine Le Pen, estimant toutefois que "pour le coup, la condamnation a été sévère". Outre sa condamnation pour terroriste, Nicolas Battini a aussi été condamné pour "recel de biens", révèle le HuffPost, à la suite de la découverte de téléphones portables dans sa cellule.

Le candidat a depuis renoncé à la violence, a assuré la députée du Rassemblement national, qui a défendu "un garçon qui mérite d'être connu parce qu'il a des idées qui sont vraiment très solides". Un candidat qui souhaite avant tout "défendre l'identité corse tout en restant dans la France". Un profile suffisamment sérieux pour qu'elle donne son accord, a-t-elle affirmé.

Le HuffPost rapporte toutefois que Nicolas Battini défendrait bien la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution et souhaiterait l'obtention de l'autonomie pour l'île de Beauté. Une position pourtant radicalement opposée de celle de Marine Le Pen en 2022, qui tenait particulièrement à l'indivisibilité de la nation.