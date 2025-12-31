Discours de Macron : le président a une idée bien en tête pour ses vœux 2026
Ce mercredi 31 décembre à 20 heures, Emmanuel Macron prend la parole pour ses vœux de fin d'année. Il devrait évoquer plusieurs chantiers pour 2026.
En ce dernier jour de l'année, Emmanuel Macron, comme le veut la tradition, s'adresse aux Français pour ses vœux de fin d'année. Il s'exprime depuis le palais de l'Elysée à 20 heures. Selon BFMTV, il s'agira d'une allocution sobre et courte, qui aura été enregistrée quelques minutes auparavant.
Le président souhaiterait notamment, lors de cette prise de parole, lutter contre le pessimiste suite à l'instabilité politique liée à la succession de trois gouvernements. Il veut défendre que 2026 ne sera pas une année inutile, même si elle est sa dernière complète à la tête du pays. Il devrait alors se tourner vers l'année à venir et mettre en avant trois priorités pour les mois prochains : la mise en place du service national, la régularisation des réseaux sociaux par la présentation d'une loi et la fin de vie dont le texte revient au Parlement.
Pas d'annonce majeure attendue
Selon une source proche du président à TF1-LCI, il ne fera cependant pas d'annonce majeure. Elle a ajouté qu'il s'agira de vœux "d'action" et non de "rétrospective". Ils n'auront donc pas pour but d'amorcer la clôture de son mandat.
Emmanuel Macron pourrait, tout de même, revenir sur le sujet de possibles référendums alors que dans ses vœux 2025, il avait assuré vouloir que les Français "tranchent" sur "des sujets déterminants". La question budgétaire pourrait être également centrale puisque le projet de loi de finances de l'Etat n'a pas abouti et fera l'objet de nouvelles discussions. Le chef de l'Etat devrait, a contrario, mettre dans la balance les réussites de l'année comme la croissance qui a été meilleure que prévue ou encore les différents prix Nobel remportés par des Français.
Il ne devrait pas passer, par ailleurs, à côté d'un message adressé à l'extrême droite, qui selon lui, "se disent patriotes" mais sont les premiers à faire du "French bashing", ce contre quoi il souhaite durement lutter. Son discours s'élargira aussi à la situation internationale, en évoquant la guerre en Ukraine et la situation que vit actuellement l'Europe. Il souhaite un tournant pour que le continent devienne une "puissance" autonome et qui sait se défendre par elle-même.
15:45 - Les détails pour suivre l'allocution
Selon l'AFP, il s'agira d'une allocution du Nouvel An d'"une dizaine de minutes" qui débutera à 20h. Le président pourrait l'amender jusqu'au dernier moment, a confié son entourage. Il a, en effet, écrit le texte lui-même depuis le fort de Brégançon où il a séjourné quelques jours pour les fêtes. Il est de retour à Paris ce mercredi. Ce discours est notamment diffusé sur TF1, France 2, France 3, M6, BFMTV, LCI ou encore Franceinfo et CNews.
15:35 - Des vœux encore suivis mais à plus faible échelle
Le président Emmanuel Macron va présenter ses traditionnels voeux à 20 heures. Il va ériger les lignes directrices de sa dernière année complète à la tête du pays. Les Français sont encore nombreux à suivre cette exercice : l'année dernière, l'allocution avait rassemblé un peu plus de 9,7 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie. Ces chiffres sont cependant plus bas que ceux de l'année précédente avec 10,2 millions de téléspectateurs et 11,2 millions lors des premiers voeux du président fin 2017. Selon le dernier sondage Toluna/Harris Interactive pour LCI, 63% des Français ont déclaré qu'il n'écouterait pas l'allocution.