Nombreux sont les agriculteurs a revêtir un bonnet jaune lors des dernières manifestations du monde agricole contre la politique liée à la dermatose nodulaire ou l'accord de libre-échange UE-Mercosur. On vous explique pourquoi.

Impossible de les manquer. Sur les barrages du Sud-Ouest, près de l'Assemblée nationale ce jeudi 8 janvier ou encore devant de nombreuses préfectures lors de manifestations pour protester contre les abattages massifs de troupeaux liés à la dermatose nodulaire bovine, l'accord de libre-échange entre l'UE et des pays du Mercosur ou plus largement clamer la détresse du monde agricole, les "bonnets jaunes" fleurissent.

En effet, ce "bonnet jaune" est fièrement arboré par de nombreux agriculteurs, sur lequel sont souvent inscrites les initiales "C" et "R", signifiant Coordination rurale : deuxième syndicat agricole en France derrière la FNSEA et très médiatisé depuis les dernières salves de manifestations. Ce signe distinctif fait naturellement penser au mouvement des gilets jaunes ou à celui des bonnets rouges bretons. En réalité, il est plutôt un signe de ralliement. "C'est ce qui nous rassemble, notre signe distinctif", explique un manifestant de l'Essonne, James Duclos, auprès du Parisien ce jeudi.

"C'est un signe de révolte et on encourage tous les agriculteurs à nous rejoindre sur ces points de blocage", indiquait de son côté la présidente de la Coordination rurale, Véronique Le Floc'h, auprès des Echos le 25 janvier 2024. Pour Laëtitia Plumat, céréalière en Charente et membre de la CR, "le jaune est la couleur de notre syndicat depuis toujours. C'est la couleur du soleil, du blé, du maïs…", révélait-elle chez Ouest France, toujours en janvier dernier.

"Un signe d'appartenance pour les individus mobilisés"

Le sociologue spécialiste des mouvements sociaux Maxime Piccolo confirme la théorie selon laquelle le bonnet jaune permet à ses "membres" de se sentir plus forts, un peu comme une équipe. Il s'agit d'un signe d'appartenance pour les individus mobilisés", confie-t-il au Parisien. "C'est une réaction en chaîne, on nous reconnaît. Ce qui compte, c'est qu'on en sorte gagnant", précisait-il mardi 6 janvier 2026.

C'est tout simplement "à notre image", abondait Franck Olivier, président de la CR de Charente l'an passé pour Le Parisien. Cet accessoire permettant de se réchauffer et tout droit venu du Lot-et-Garonne - démocratisé par la Coordination rurale 47 - serait donc un symbole plutôt global, selon les dires des uns et des autres. Pour autant, "le bonnet, c'est parce qu'il fait froid", rappelait Karine Duc, viticultrice et co-président de la Coordination rurale 47 au micro de BFMTV le 26 janvier 2024. Et le jaune ? "Ça fait 30 ans que c'est la couleur de la coordination rurale", concluait-elle.