Budget 2026 : une date avancée et… un recours au 49.3 finalement envisagé !

Selon l'entourage du Premier ministre Sébastien Lecornu, il ne devrait pas y avoir de budget 2026 définitif avant février. Le mode d'adoption devrait quant à lui être tranché dans les jours qui viennent.

En cette mi-janvier 2026, la France est toujours dépourvue de budget. Et alors que les débats battent leur plein à l'Assemblée nationale, marqués ce jeudi 15 janvier par le dérapage du député RN Frédéric-Pierre Vos, l'entourage de Sébastien Lecornu a révélé à BFMTV que le mode d'adoption du projet de loi finances devrait être "tranché entre demain [vendredi ndlr.] et mardi". Deux options sont dans les tuyaux : "ordonnances ou 49:3". Ce même 49:3 que le Premier ministre fraîchement nommé en septembre dernier s'était pourtant engagé à ne pas utiliser.

Selon la chaîne d'information en continu, il semble en effet acté pour le gouvernement que le budget 2026 ne pourra pas être adopté définitivement par la voie classique. Faute de quoi, affirme l'entourage de Sébastien Lecornu, la France ne devrait pas avoir "de budget définitif avant la première quinzaine de février quel que soit le vecteur".

Les ministres mobilisables ce week-end

D'après des sources concordantes auprès de BFMTV, "la consigne a été passée aux ministres de rester mobilisables ce week-end" des 17 et 18 janvier, au cas où un conseil des ministres extraordinaire devait être convoqué. Rappelons que samedi dernier, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a voté contre la partie "dépenses" du budget 2026. Un vote qui, de fait, rend moins probable l'adoption du texte par les députés.

Dans ces circonstances, l'utilisation du fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution ou des ordonnances semble quasiment inéluctable. Or, selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et publié mercredi, cette option est loin de plaire aux Français. Près de sept sur dix y sont opposés, préférant la continuité des débats.