Rachida Dati : la ministre quittera le gouvernement avant les élections municipales

Rachida Dati a acté, dimanche 18 janvier, son départ du gouvernement avant le premier tour des élections municipales, prévu à la mi-mars. La ministre de la Culture est toutefois restée secrète sur la date à laquelle elle partira.

Rachida Dati va quitter son poste de ministre de la Culture dans les prochaines semaines. Invitée sur France Inter, dimanche 18 janvier, la candidate à la mairie de Paris a acté son départ du gouvernement avant les élections municipales. Le premier tour aura lieu le 15 mars prochain. Le deuxième tour aura lieu une semaine plus tard, le 22 mars. "Bien sûr que je quitterai le gouvernement", a souligné Rachida Dati au micro de la radio publique.

L'ouverture de la campagne officielle interviendra le 2 mars prochain. La ministre de la Culture, également maire du VIIe arrondissement de Paris, a toutefois refusé de donner la date exacte de son départ alors que la France est toujours en quête d'un budget. Il "y a certains acteurs culturels qui souhaiteraient que je défende leur budget jusqu'au bout", a confié Rachida Dati sur les raisons de son choix de ne pas divulguer la date de sa sortie du gouvernement.

"Je sais ce que j'ai à faire", assure Dati

L'ancienne garde des Sceaux a fait son arrivée au ministère de la Culture il y a deux ans, en janvier 2024. Rachida Dati a-t-elle échangé sur son futur départ du gouvernement avec Emmanuel Macron ? Interrogée sur le sujet au micro de France Inter, la ministre de la Culture est restée assez floue. "Je suis engagée en politique depuis longtemps, je sais ce que j'ai à faire", a affirmé celle qui veut succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris en mars prochain. En 2020, lors des dernières élections municipales, l'actuelle ministre de la Culture avait d'ailleurs été battue par sa rivale socialiste, qui ne sera pas candidate en 2026.

Lors de cet entretien, Rachida Dati a tenu à rappeler que, "jusqu'à un temps récent, il n'était pas incompatible qu'un ministre fasse campagne". "Aujourd'hui, je respecte toutes les règles déontologiques", a aussi déclaré la ministre de la Culture.