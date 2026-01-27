Procès Joël Guerriau : l'ex-sénateur s'effondre face aux lourdes réquisitions

Trois ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité ont été requis, avec des peines assorties, contre Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour abuser d'elle. L'ex-sénateur s'est effondré au procès lors des réquisitions ce mardi 27 janvier.

Une chape de plomb semble être tombée sur Joël Guerriau au deuxième jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, plus particulièrement au moment des réquisitions. Le procureur de la République a estimé que l'ex-sénateur, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, en novembre 2023, dans le but de la violer, était coupable des faits reprochés. "Il a intentionnellement intoxiqué Madame Josso dans un but de nature sexuelle", a-t-il déclaré lors de son réquisitoire insistant sur "l'intention sexuelle [qui lui] semble absolument évidente". Le procureur a précisé par ailleurs que "l'absence de gestes ou de propos à connotation sexuelle ne veut pas dire que cette infraction n'est pas constituée".

Le discours du procureur de la République s'est retranscrit dans les réquisitions de ce dernier : il a demandé à ce que Joël Guerriau soit condamné à quatre ans de prison, dont un an avec un sursis probatoire de deux ans. Le magistrat a également demandé un mandat de dépôt à effet différé et une peine d'inéligibilité de 5 ans, une obligation de soins, une interdiction de contacter et de paraître au domicile de Sandrine Josso et une inscription au fichier des délinquants sexuels (FIJAIS). Des réquisitions qui s'accompagnent d'une exécution provisoire pour les trois mesures assorties au sursis probatoire et pour l’inéligibilité.

L'argument d'un verre rangé sans être lavé

Face aux réquisitions du procureur, Joël Guerriau a paru s'effondrer au procès. L'ancien sénateur s'est tenu la tête entre les mains pendant tout le réquisitoire rapporte TFI Info, paraissant "dépité". L'homme politique a nié avoir eu l'intention de droguer et d'abuser de l'élue Sandrine Josso durant le premier jour d'audience, mais sa défense n'a visiblement pas convaincu le procureur de la République. En guise de défense, Joël Guerriau a assuré que toute cette histoire n'était qu'une méprise et que la présence de drogue dans le verre de Sandrine Josso ne serait liée qu'à son oubli, la veille, de nettoyer un verre dans lequel il affirme avoir mis la drogue, donnée par un confrère sénateur dont il refuse de révéler l'identité, pour lui-même. Selon lui, pris d'une crise d'angoisse, il aurait farfouillé dans son tiroir à médicaments et serait tombé sur le sachet. "Je l'avais un peu oublié, mais je me suis dit que je me sens mal donc que c'est peut-être le moment de le prendre. J'ai pris un médicament, je n'allais pas bien et je suis sorti."

Le verre aurait ensuite été rangé sans être lavé dans le placard avant d'être finalement ressorti le lendemain et servi à Sandrine Josso. À noter qu'il a bien été établi qu'elle avait été droguée ce soir-là, celle-ci étant partie directement à l'hôpital dans la foulée de son départ de la soirée. Alors qu'il existe des "risques toxiques sérieux" lorsque plus de 200 mg de MDMA sont ingérés, il a été estimé que la députée aurait avalé entre 137 et 164 mg, soit le double de la dose récréative. Comme le rappelle CentrePresse.fr, il est possible de mourir lorsqu'on consomme entre 150 et 400 mg.

La défense de Joël Guerriau a cependant été fragilisée par les déclaration de la victime qui a toujours assuré que tout avait été ambigu lors de cette soirée censée fêter la réélection de Joël Guerriau en tant que sénateur. Parmi les éléments gênants : un tour de magie. Réalisé par l'élu à l'aide d'une chaîne qui se glisse dans un anneau, le tour en question aurait été, selon les mots de la victime, très "évocateur". L'ex-sénateur s'est défendu : "C'est un tour de magie familial que j'ai souvent dans la poche." Selon lui, "le lendemain", il l'aurait d'ailleurs "ressorti en attendant de voir le médecin du Sénat". Et d'insister : "C'est quelque chose que je fais régulièrement. [Il n'y a] aucune connotation sexuelle." Questionné par le président sur son éventuelle volonté de faire une soirée "tours de magie", Joël Guerriau a expliqué, comme le relaie BFMTV : "Je voulais qu'elle ait un moment de plaisir, j'étais là pour lui faire plaisir", l'objectif de ce rendez-vous étant de la remercier pour son aide dans sa réélection au Sénat.