Procès Joël Guerriau : l'ex-sénateur s'effondre face aux lourdes réquisitions
Trois ans de prison ferme et une peine d'inéligibilité ont été requis, avec des peines assorties, contre Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour abuser d'elle. L'ex-sénateur s'est effondré au procès lors des réquisitions ce mardi 27 janvier.
Une chape de plomb semble être tombée sur Joël Guerriau au deuxième jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris, plus particulièrement au moment des réquisitions. Le procureur de la République a estimé que l'ex-sénateur, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, en novembre 2023, dans le but de la violer, était coupable des faits reprochés. "Il a intentionnellement intoxiqué Madame Josso dans un but de nature sexuelle", a-t-il déclaré lors de son réquisitoire insistant sur "l'intention sexuelle [qui lui] semble absolument évidente". Le procureur a précisé par ailleurs que "l'absence de gestes ou de propos à connotation sexuelle ne veut pas dire que cette infraction n'est pas constituée".
Le discours du procureur de la République s'est retranscrit dans les réquisitions de ce dernier : il a demandé à ce que Joël Guerriau soit condamné à quatre ans de prison, dont un an avec un sursis probatoire de deux ans. Le magistrat a également demandé un mandat de dépôt à effet différé et une peine d'inéligibilité de 5 ans, une obligation de soins, une interdiction de contacter et de paraître au domicile de Sandrine Josso et une inscription au fichier des délinquants sexuels (FIJAIS). Des réquisitions qui s'accompagnent d'une exécution provisoire pour les trois mesures assorties au sursis probatoire et pour l’inéligibilité.
L'argument d'un verre rangé sans être lavé
Face aux réquisitions du procureur, Joël Guerriau a paru s'effondrer au procès. L'ancien sénateur s'est tenu la tête entre les mains pendant tout le réquisitoire rapporte TFI Info, paraissant "dépité". L'homme politique a nié avoir eu l'intention de droguer et d'abuser de l'élue Sandrine Josso durant le premier jour d'audience, mais sa défense n'a visiblement pas convaincu le procureur de la République. En guise de défense, Joël Guerriau a assuré que toute cette histoire n'était qu'une méprise et que la présence de drogue dans le verre de Sandrine Josso ne serait liée qu'à son oubli, la veille, de nettoyer un verre dans lequel il affirme avoir mis la drogue, donnée par un confrère sénateur dont il refuse de révéler l'identité, pour lui-même. Selon lui, pris d'une crise d'angoisse, il aurait farfouillé dans son tiroir à médicaments et serait tombé sur le sachet. "Je l'avais un peu oublié, mais je me suis dit que je me sens mal donc que c'est peut-être le moment de le prendre. J'ai pris un médicament, je n'allais pas bien et je suis sorti."
Le verre aurait ensuite été rangé sans être lavé dans le placard avant d'être finalement ressorti le lendemain et servi à Sandrine Josso. À noter qu'il a bien été établi qu'elle avait été droguée ce soir-là, celle-ci étant partie directement à l'hôpital dans la foulée de son départ de la soirée. Alors qu'il existe des "risques toxiques sérieux" lorsque plus de 200 mg de MDMA sont ingérés, il a été estimé que la députée aurait avalé entre 137 et 164 mg, soit le double de la dose récréative. Comme le rappelle CentrePresse.fr, il est possible de mourir lorsqu'on consomme entre 150 et 400 mg.
La défense de Joël Guerriau a cependant été fragilisée par les déclaration de la victime qui a toujours assuré que tout avait été ambigu lors de cette soirée censée fêter la réélection de Joël Guerriau en tant que sénateur. Parmi les éléments gênants : un tour de magie. Réalisé par l'élu à l'aide d'une chaîne qui se glisse dans un anneau, le tour en question aurait été, selon les mots de la victime, très "évocateur". L'ex-sénateur s'est défendu : "C'est un tour de magie familial que j'ai souvent dans la poche." Selon lui, "le lendemain", il l'aurait d'ailleurs "ressorti en attendant de voir le médecin du Sénat". Et d'insister : "C'est quelque chose que je fais régulièrement. [Il n'y a] aucune connotation sexuelle." Questionné par le président sur son éventuelle volonté de faire une soirée "tours de magie", Joël Guerriau a expliqué, comme le relaie BFMTV : "Je voulais qu'elle ait un moment de plaisir, j'étais là pour lui faire plaisir", l'objectif de ce rendez-vous étant de la remercier pour son aide dans sa réélection au Sénat.
16:22 - Les réquisitions prononcées contre Joël Guerriau
Le procureur de la République a requis quatre ans de prison, dont un an avec un sursis probatoire pendant deux ans à l'encontre de Joël Guerriau, soupçonné d'avoir drogué la députée Sandrine Josso dans le but d'abuser d'elle. Un mandat de dépôt à effet différé à également été requis ainsi qu'une peine d'inéligibilité de 5 ans, une obligation de soins, une interdiction de contacter et de paraître au domicile de Sandrine Josso et une inscription au fichier des délinquants sexuels. Pour ces peines, le magistrats a requis une exécution provisoire.
"Vous devrez condamner M. Guerriau à proportion de la gravité des faits commis. La peine devra tenir compte du caractère préparé, prémédité. Voici un sénateur de la République qui convie une députée à son domicile, qui intentionnellement, tout le démontre, verse dans son verre de la MDMA dans un but sexuel. Voici un sénateur qui acquiert de la MDMA, voilà un ancien sénateur, qui tout au long de l'enquête, ne fournit pas les réponses à Mme Josso, à la société", a déclaré le procureur lors de ses réquisitions rapporte TFI Info.
26/01/26 - 23:04 - Joël Guerriau prêt à s'engager après son procès dans la lutte contre la drogue
Lundi soir, l'ex-sénateur de 68 ans a affirmé que "une fois cette affaire terminée", il voudrait "[s]'engager et dire ce [qu'il a] fait pour que d'autres ne tombent pas dans de telles erreurs". Et d'insister : "Que ça n'arrive pas aux autres."
26/01/26 - 22:05 - Vers une requalification des faits ?
Lundi soir, le président a annoncé que la cour envisageait une possible requalification des faits. Alors que Joël Guerriau est jusqu'à présent jugé pour "administration d'une substance de nature à troubler le discernement en vue de commettre une agression sexuelle ou un viol", il pourrait finalement être question d'"administration d’une substance illicite suivi d’une incapacité de plus de huit jours". Un peu avant cette annonce, Sandrine Josso avait notamment révélé avoir eu de nombreuses séquelles après cet événement, évoquant pêle-mêle des soucis pour s'alimenter, des insomnies liées à des sciatiques à répétition, son épuisement, ses séances de kiné, d'ostéopathie, son psychiatre et un arrêt maladie de "quasiment six mois". Par ailleurs, il est aussi question de passer de "détention de substance illicite" à "usage illicite de stupéfiants".
26/01/26 - 21:03 - À quelle heure doit reprendre le procès Joël Guerriau mardi ?
L'audience a été suspendue vers 20 heures, ce lundi. Le procès Joël Guerriau reprendra pour une deuxième et dernière journée demain, mardi 27 janvier, à 13h30.
26/01/26 - 20:01 - "Je souhaite la manifestation de la vérité", affirme Sandrine Josso
En cette première journée de procès, Sandrine Josso a insisté sur le fait que la confiance avait été "trahie". "Je l'ai rencontré, il y a plus de dix ans. J'ai contribué à mon niveau à sa réélection", a-t-elle rappelé, assurant s'être rendue "le cœur léger" à cette soirée et en être partie après avoir "découvert un agresseur". Qu'attend-elle de ce procès ? "Je souhaite la manifestation de la vérité, c'est important pour moi et dire aussi ce que j'ai vécu."
La députée Sandrine Josso affirme que l'ex-sénateur Joël Guerriau a tenté le 14 novembre 2023 de la droguer afin de la violer. Des faits que le principal accusé a toujours niés, arguant l'avoir droguée par inadvertance. La drogue était à l'origine pour lui-même. "J’étais très angoissé, très stressé. C’était un moment très, très difficile", a-t-il expliqué, avançant la thèse selon laquelle il serait retombé par hasard sur le sachet de MDMA qu'un collègue sénateur lui avait donné, qu'il se serait versé la dose pour lui avant de finalement sortir de son appartement parisien. En rentrant, il aurait simplement rangé le verre sale au placard, avant de le réutiliser tel quel le lendemain pour servir du champagne à Sandrine Josso venue fêter sa réélection en tant que sénateur. Joël Guerriau risque jusqu'à cinq ans de prison.