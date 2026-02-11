Fabrice Aidan : qui est ce diplomate cité dans l'affaire Epstein qui inquiète le gouvernement ?

Le diplomate français Fabrice Aidan est mis en cause dans le dossier Epstein. Son nom figure sur près de 200 fichiers mis en ligne par l'administration Trump, des révélations qui éclaboussent le Quai d'Orsay.

La diplomatie française en apnée. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé, mardi 10 février dans la soirée, avoir saisi la justice française pour lui "signaler les faits présumés" mettant en cause un diplomate français, Fabrice Aidan, en poste depuis 25 ans au Quai d'Orsay et cité dans les fichiers Epstein. "Je diligente par ailleurs une enquête administrative pour contribuer au travail de la justice et lance une procédure disciplinaire", a ajouté M. Barrot sur X avant de s'exprimer sur le sujet ce mercredi matin, sans détour.

"Les faits qui sont allégués sont d'une très grande gravité, mais je vous interdis de laisser entendre que ça éclabousserait les agents du ministère des Affaires étrangères dont je veux saluer le professionnalisme et l'engagement", a-t-il lancé au micro de RTL. Il confirme avoir lancé "une procédure disciplinaire concernant" Fabrice Aidan. Fabrice Aidan est accusé d'avoir envoyé des documents de travail à Jeffrey Epstein. Des mails étaient parfois transférés au financier américain moins de 24 heures après avoir été reçus.

Jean-Noël Barrot s'est dit "effaré" et "indigné". "Quand j'ai pris connaissance de ces informations, hier, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place. J'ai saisi la justice et lancé une procédure disciplinaire, qui décidera de son avenir", poursuit-il. Interrogé sur la présence potentielle d'autres cas de fuite de mails dans le ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot assume qu'il "ne peut pas l'exclure".

"Des dizaines de mails directs et parfois familiers avec Epstein"

Mardi, Mediapart rappelait qu'un "diplomate français a été visé en 2013 par une enquête du FBI et de l'ONU, où il était en poste, pour des soupçons de consultations de sites pédopornographiques, avant de quitter en urgence les Etats-Unis". Radio France révèle qu'entre 2010 et 2017, Fabrice Aidan - secrétaire des Affaires étrangères pour l'Orient - a échangé "des dizaines de mails directs et parfois familiers avec Jeffrey Epstein" et "participé à de nombreuses boucles de mails incluant l'homme d'affaires américain et des membres de son équipe rapprochée". Fabrice Aidan figure dans près de 200 fichiers mis en ligne par l'administration Trump.

Secrétaire des Affaires étrangères principal en disponibilité pour convenances personnelles et occupant des fonctions au sein du groupe d'énergie Engie, selon une source citée par l'Agence France-Presse (AFP), Fabrice Aidan a été écarté par le deuxième cité. "En raison des éléments portés à notre connaissance et relayés dans certains médias, qui concerneraient une période antérieure à son entrée dans le groupe, Engie a décidé de suspendre les fonctions de Fabrice Aidan", révèle l'AFP. En revanche, à ce stade, les échanges rendus publics ne semblent pas relier le haut fonctionnaire aux crimes sexuels commis par le milliardaire.

Aidan connaissait le digicode de l'appartement parisien d'Epstein

Toujours selon Radio France, "Fabrice Aidan a continué de voyager librement entre la France et les Etats-Unis. Il n'a jamais cessé de graviter dans l'orbite proche de Jeffrey Epstein en lui faisant bénéficier d'informations diplomatiques, de services ou de ses réseaux à l'international", malgré l'enquête en cours du FBI et de l'ONU. Pour trouver la trace de leur premier contact, il faut remonter seize ans en arrière. Fabrice Aidan est détaché par la France aux Nations unies, où il est conseiller du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen qui est également l'envoyé spécial pour la mise en œuvre de la résolution 1559 sur le Liban par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier, ainsi que son épouse Mona Juul, fait d'ailleurs l'objet d'une enquête en Norvège pour " complicité de corruption aggravée " et " corruption aggravée " en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, a annoncé lundi la police.

Comme soulevé par Radio France, des échanges indiquent que le Norvégien a obtenu l'invitation d'Epstein au forum de Sir Ban Yas, un évènement annuel organisé par le ministère des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, pour rencontrer Abdullah Bin Zayed, l'un des fils du fondateur du pays. Fabrice Aidan apparaît justement dans ces conversations. "Jeffrey Epstein met à plusieurs reprises son appartement parisien à disposition de Terje Rod-Larsen lors de ses passages à Paris. Fabrice Aidan disposait par exemple du digicode et plusieurs mails semblent indiquer des passages du Français dans l'appartement d'Epstein au 22 de l'avenue Foch", apprend-on.

La mention "un scandale de pédophilie étouffé par le Quai d'Orsay"

Ce n'est pas tout. Le 13 avril 2016, Cynthia Tobiano, directrice financière du groupe bancaire Edmond de Rothschild, fait suivre à Jeffrey Epstein un lien vers un article dont le titre évocateur : "Un scandale de pédophilie étouffé par le Quai d'Orsay". Le mail est transféré dans la foulée à Fabrice Aidan, sans le moindre commentaire. Fabrice Aidan a également transmis le RIB de son supérieur norvégien pour un transfert de 250 000 euros. Des éléments qui attestent d'une certaine proximité entre les deux hommes. Contacté par les médias qui ont révélé ces liens, Fabrice Aidan n'a pas donné suite.