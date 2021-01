Donald Trump : c'est vraiment fini ? Peut-il revenir à la Maison-Blanche en 2024 ?

TRUMP. Alors que se tient l'investiture de Joe Biden ce mercredi, Donald Trump a de son côté fait ses adieux à la Maison-Blanche... avant un retour en 2024 ?

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 15h10] "I will be back". "Je reviendrai" : voici la promesse de Donald Trump lors sa dernière apparition en tant que président des Etats-Unis, ce mercredi matin. Depuis la base militaire d'Andrews, en banlieue de Washington, une cérémonie était organisée en l'honneur du futur ex-président, lors de laquelle il a prononcé un discours qui n'a ressemblé à aucune autre de ses prises de parole. Donald Trump s'est presque montré affable, souhaitant bonne chance à la future administration Biden - en prenant soin, malgré tout, de ne jamais nommer son successeur -, le tout devant une assemblée très réduite, contrastant avec la foule ordinairement rassemblée devant lui.

En choisissant de ne pas être présent à l'investiture de Joe Biden, Donald Trump semble avoir décidé de tout maîtriser jusqu'au bout de son mandat et surtout de quitter la Maison-Blanche en président en exercice, pas en ex-président. C'est à bord d'Air Force One qu'il a quitté les lieux, avec un aller simple pour son manoir de Mar a Lago, en Floride. Nul ne sait s'il compte regarder le président-élu prêter serment et devenir officiellement son successeur, mais les interrogations sur son avenir sont nombreuses.

Un nouveau parti fondé par Donald Trump ?

Dans un futur proche, Donald Trump devra d'abord faire face à un procès en destitution post-mandat, qui pourrait avoir des conséquences sur son avenir à long terme. Les démocrates, très marqués par quatre années de présidence mouvementée, espèrent obtenir de cette séquence l'interdiction électorale pour le milliardaire républicain, qui pourrait donc ne pas avoir le droit de se représenter en 2024.

Pourtant, Donald Trump a bien promis de ne rien lâcher et de revenir, porté par le reste des soutiens - de moins en moins nombreux - au sein du parti républicain, et surtout par des partisans - nombreux - qui n'hésiteront pas à se faire entendre bruyamment et même violemment, l'invasion du Capitole le 6 janvier dernier l'a bien montré. Mais le retour en grâce de Donald Trump, après un départ isolé, pourrait se faire sans l'étiquette républicaine.

Selon des informations du Wall Street Journal, la création d'un parti ferait partie de l'un ses projets pour la prochaine élection. Le nom de ce nouveau parti politique ? "Parti patriote", ce qui permettrait au New-Yorkais de continuer à peser dans la vie politique américaine si ses accointances républicaines venaient à être réduites à néant.