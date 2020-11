Résultat de Donald Trump : une défaite à la présidentielle américaine, un séisme politique ?

TRUMP. Le président américain est donné perdant de l'élection aux Etats-Unis, par les sondages et par les pronostics. Suivez cette soirée (et nuit) électorale dans notre grand focus sur les résultats de Donald Trump.

20:14 - Donald Trump : "Nous faisons bien partout" Arrivé à son QG de campagne en Virginie, Donald Trump s’est montré particulièrement confiant. "J'ai entendu dire que nous nous débrouillions très bien en Floride et que nous nous débrouillions très bien en Arizona. Nous nous débrouillons incroyablement bien au Texas. Nous faisons, je pense que nous faisons - j'entends que nous faisons bien partout", a-t-il assuré, en précisant qu’il allait, selon lui, "passer une bonne nuit". 20:05 - Donald Trump pourrait "voler à nouveau l’élection" selon Douglas Kennedy Interrogé par franceinfo, l’écrivain américain, Douglas Kennedy, est revenu sur le bilan de Donald Trump après quatre ans à la Maison-Blanche et sur ses chances de remporter les élections américaines de 2020. "Pour moi, Trump et ses associés ont volé l'élection il y a quatre ans, et ça peut arriver à nouveau. (…) Si Trump regagne la Maison-Blanche (…) ce sera franchement la chute de la démocratie américaine. (…) Pour moi, Trump est un gangster", a-t-il estimé. 19:56 - Une lourde défaite de Donald Trump, c'est possible ? L'un des scénarios possibles pour cette nuit électorale est moins celui d'une victoire écrasante de Joe Biden et une lourde défaite de Donald Trump. Les sondeurs ont même tendance à faire de cette hypothèse la plus vraisemblable. Pour cela, il faudrait que l'immense majorité des Swing States soient remportés par le démocrate, mais Joe Biden est bien devant dans la plupart de ces Etats dans les intentions de vote... 19:40 - La Pennsylvanie, Etat clé pour Donald Trump Le président américain a fait le choix d'intensifier sa campagne dans cet Etat du Nord-est, qui pourrait être décisif. Il s'agit d'un Etat à fort vote ouvrier, que Donald Trump avait réussi à séduire en 2016. Cette année, les résultats dans cet Etat seront un grand indicateur sur la victoire finale. Selon 270toWin, Donald Trump a moins de 20% de chances de gagner dans cet Etat, selon un calcul reprenant la dynamique des derniers sondages. La Pennsylvanie apporte 20 grands électeurs au gagnant, c'est considérable. 19:19 - Une victoire de Donald Trump n'est pas du tout exclue Marie-Christine Bonzom, politologue, spécialiste des Etats-Unis, a bien averti l'opinion française, dans Le Monde, que Donald Trump avait encore ses chances dans cette élection. Selon elle, les sondages pourraient se tromper. "Les instituts affirment avoir modifié leurs méthodologies pour tenir compte notamment du vote dit souterrain en faveur de Trump. Cependant, le président Trump peut encore gagner. Aux Etats-Unis, être un président sortant est un très gros atout pour un candidat. Depuis 1960, presque tous les présidents sortants ont été réélus. Plus largement au regard de l’histoire du pays, un président sortant a deux chances sur trois d’obtenir un second mandat", dit-elle au Monde. 19:12 - Si Donald Trump perd en Floride, fin du suspense ? Les résultats de l'élection américaine dans l'Etat de Floride doit être communiqué vers 2h du matin, heure française. Si le républicain est battu dans cet Etat, qu'il avait conquis en 2016, alors la bataille sera bien difficile à gagner pour le président sortant. La Floride pourvoit 29 grands électeurs au candidat en tête, ce qui peut changer la donne. Historiquement, un candidat qui gagne cet Etat a de fortes chances de s'installer à la Maison-Blanche. Selon les derniers sondages, les résultats s'annoncent serrés, mais l'avantage est pour Joe Biden. 18:33 - Le Mississipi, terre républicaine, devrait voter massivement Trump Le Mississipi est un Etat où les résultats de l'élection semblent déjà écrits : les sondages ont prédit une nette victoire de Donald Trump, le président sortant est même donné gagnant à 99% par le site de projection 270towin. 18:02 - Donal Trump ultra-favori pour remporter l'élection en Alabama Les sondages ont donné le président sortant en tête dans l'Etat conservateur de l'Alabama. Selon le site d'agrégation des résultats des sondages 270towin, qui a développé une expertise dans les projections, les chances que Donald Trump remporte l'Etat de l'Alabama sont supérieures à 99% ! 17:44 - Un acteur étranger va-t-il perturber le scrutin ? Alors que les contestations vont être nombreuses durant cette élection américaine à cause des votes par correspondance, des craintes sur des interventions étrangères venant de Russie, Chine ou encore Iran alimentent le scrutin. Chad Wolf a voulu rassurer en déclarant ce mardi qu'il n'y avait aucune preuve qu'un "acteur étranger" influence le duel Trump-Biden. "Nous n'avons aucune indication qu'un acteur étranger a réussi à compromettre ou à manipuler des votes lors de cette élection", a insisté le secrétaire par intérim du département américain de la Sécurité intérieure lors d'une conférence de presse en ligne. 17:14 - Une retraite généreuse pour Trump ? Quand on connait la fortune de Donald Trump, pas sur que cette somme soit importante pour ce dernier en cas de défaite, et seulement en cas de défaite, chose loin d'être établie à l'heure actuelle. Ce droit est défini par la loi fédérale, "Former President Act", adoptée en 1958. En plus d’une pension annuelle à vie, les anciens présidents se voient accorder des frais de voyage, de personnels, de bureau, de sécurité ou encore d’assurance-maladie. Chaque année le Congrès vient établir cette somme en se basant sur la rémunération des ministres et l’inflation. Pour 2020, elle était de 210 700 dollars, ce qui correspond à 17 500 dollars par mois. 16:43 - La fin de l'ère Donald Trump ? Quelles sont les dates clés de son mandat ? (2/2) Une nouvelle fois actif sur le plan international, Donald Trump annonçait le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018 qu'il jugeait "désastreux" alors que le 12 juin 2018, le président rencontrait Kim Jong-un pour une poignée de main historique. Le but étant de lancer la dénucléarisation de Pyongyang... Un échec. À l'échelle américaine, le 6 novembre 2018 provoquait un tournant avec la perte de la majorité au Congrès lors de l'élection de mi-mandat. Le 5 février 2020, Donald Trump faisait face à une procédure de destitution, une première depuis Clinton en 1998, mais le président était acquitté par le Sénat. Au delà de la gestion de la crise sanitaire qui n'a pas de date précise, la fin du mandat a également été marquée par la mort de George Floyd le 25 mai dernier et le mouvement Black Lives Matter, fortement critiqué par l'administration Trump. 16:00 - Trump se dit "confiant" Sur l'antenne de Fox News, pro Donald Trump, le président sortant s'est dit "confiant". Il a notamment prédit qu'il obtiendrait 306 votes de grands électeurs, alors que seulement 270 suffisent. Donald Trump a également répété qu'il ne se proclamerait vainqueur "que lorsqu'il y aura victoire. Il n'y a aucune raison de jouer à ce petit jeu" tout en se montrant confiant à nouveau : "Je pense que nous avons une chance très solide". 15:43 - La fin de l'ère Donald Trump ? Quelles sont les dates clés de son mandat ? (1/2) Bien évidemment, rien n'est joué et même si les sondages donnent Biden grand vainqueur, les résultats seront dévoilés dans quelques heures. L'occasion de revenir sur les dates importantes du mandat de Trump comme souligne Le Monde. En avril 2017, le 6, Donald Trump lance les premières frappes contre le régime syrien après le bombardement à l’arme chimique d'un village rebelle. Quelques mois plus tard, le 1er juin 2017, c'est avec fracas que le président Trump décide de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. "Afin de remplir mon devoir solennel de protection de l’Amérique et de ses citoyens, les Etats-Unis se retireront de l’accord de Paris sur le climat" avait-il expliqué. Encore quelques mois plus tard, les USA quittaient l'Unesco. Donald Trump jugeait notamment l'instance mal gérée et trop critique envers Israël. Israël justement était au centre du mandat Trump le 6 décembre 2017 lorsque le président reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël, validant l'une de ses promesses. 14:53 - Qu'a dit Donald Trump lors de son dernier meeting ? Au delà des traditionnelles attaques à l'encontre de Joe Biden comme avec son surnom "Sleepy Joe" (Joe l'endormi), l'AFP qui était sur place indique que "les grands classiques étaient là : son bilan sur l'économie, sur le pétrole, l'armée, même contre la pandémie - pour les morts de laquelle il n'a toujours pas eu un mot de compassion". Il a rappelé qu'il y a un mois il était malade du Covid-19, balayant la péripétie d'un "Je suis là, non ?". 14:00 - "Si nous ne gagnons pas, je ne vous parlerai plus jamais" Lors de sa dernière journée de meeting, Donald Trump s'est montré encore très confiant malgré les sondages qui jouent en sa défaveur. Malgré cette confiance qui est peut être de façade, le président sortant a tout de même indiqué que s'il ne gagnait pas, "je ne vous parlerai plus jamais". Durant son dernier meeting, accompagné de ses enfants, le candidat Trump a rendu hommage à ses partisans, à sa famille. "Je veux vraiment vous remercier du fond de nos coeurs. Quoi qu'il arrive, je suis très fier de vous tous" a-t-il avoué. LIRE PLUS

Le point sur la campagne de Donald Trump

Selon les sondages compilés par Linternaute, Donald Trump est désormais crédité, à l'échelle nationale, d'autour de 43% d'intentions de vote contre autour de 52% pour l'ancien vice président des États-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est à noter : il s'est nettement accru en faveur du démocrate ces dernières semaines.

Attention, aux Etats-Unis, l'élection du président se joue Etat par Etat, ce qui limite la portée des sondages nationaux. Pour suivre l'évolution des intentions de vote, notamment dans les Etats clés, consultez notre article consacré aux résultats des sondages des élections américaines 2020, avec toute la méthodologie appliquée sur notre compilation de sondages.

Les pronostics des sondages de l'élection américaine

Les Français souhaitent une élection de Joe Biden

Selon notre sondage exclusif YouGov , une nette majorité de Français souhaiterait voir Joe Biden élu président des Etats-Unis le 3 novembre. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondent une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitent la victoire d'aucun des deux et 19% n'ont pas d'opinion. Si la question repose seulement sur les deux candidats, 84% souhaitent voir Joe Biden sortir vainqueur des élections.

Si en 2016 Donald Trump avait exprimé des propositions fortes comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine (édifice qui est encore très loin d'être terminé), ou la suppression de l'Obamacare. Pour cette élection américaine de 2020, le candidat républicain a simplement distillé quelques souhaits, de manière disparate, sans présenter un véritable programme. Lors d'une interview pour Fox News fin août, le président avait été interrogé sur ses prochains engagements, était resté très évasif en indiquant qu'il "renforcerait ce qu'il a déjà fait et qu'il ferait de nouvelles choses". Son slogan, "Keep America great" que l'on peut traduire par "Que la grandeur de l'Amérique perdure" témoigne de la volonté de Donald Trump d'inscrire "la continuité" au coeur de son programme 2020. En meeting, le milliardaire multiplie les grandes intentions floues, sans annonces précises. Quelques promesses ressortent tout de même, formulées à l'envi, souvent sans argumentation ou détails de financement. En voici une liste non exhaustive :

Mettre en circulation un vaccin d'ici la fin de l'année 2020.

Reconstituer des stocks et se préparer pour de futures épidémies.

Créer 10 millions d'emplois en 10 mois.

Réduire les taxes.

Adopter des accords commerciaux qui protègent les emplois américains.

Lutte contre l'immigration illégale.

"Arrêter les guerres sans fin".

Ramener les troupes américaines sur le sol américain.

Biographie courte de Donald Trump

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.

Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.