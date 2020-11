"Joe Biden : le 46e président américain élu, son premier discours attendu"

BIDEN. C'est confirmé. Selon l'agence américaine Associated Press, le démocrate Joe Biden a remporté l'élection présidentielle en Pennsylvanie et dans le Nevada. Il rafle au passage 26 grand électeurs qui lui permettent d'atteindre le nombre nécessaire pour être le nouveau président des Etats-Unis. Il promet d'être le président de "tous les Américains" et va donner un discours dans la soirée...

L'essentiel

Joe Biden sera bien le 46e président des Etats-Unis. Le résultat des élections présidentielles a fini par tomber vers 11h30 du matin, ce samedi 7 octobre 2020, heure de l'Est, soit 17h30 en France. C'est l'agence Associated Press (AP), jugée la plus fiable depuis des décennies de scrutins, qui a annoncé la nouvelle en donnant le démocrate vainqueur dans l'Etat de Pennsylvanie puis dans celui du Nevada. Joe Biden remporte ces deux Etats clés avec 49,6% et 49,9% des suffrages contre 49,1% et 47,9 pour Donald Trump, sur la quasi-totalité des votes dépouillés. Un écart de plus de 34 400 électeurs sépare désormais les deux candidats en Pennsylvaie, 25 700 dans le Nevada et AP considère que Donald Trump ne pourra plus refaire son retard. Avec 20 grands électeurs gagnés en Pennsylvanie et 6 de plus dans le Nevada, Joe Biden atteint 279 grands électeurs au total, soit neuf de plus que les 270 nécessaires pour devenir le 46e président américain.

Joe Biden va prendre la parole tard dans la soirée pour son premier discours de nouveau président américain élu. Son discours est annoncé vers 20h locales, soit 2h du matin en France. Il a déjà fait part sur Twitter et dans un communiqué de son "honneur" et de l'"humilité" éprouvée après avoir été choisi par le peuple américain. "Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci : je serai un président pour tous les Américains - que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la foi que vous avez placée en moi".

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici