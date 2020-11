Joe Biden : nouveau président américain ? Derniers résultats

BIDEN. La victoire éclatante annoncée par les sondages n'a pas eu lieu. Mais ce mercredi soir, Joe Biden semble prendre l'avantage dans l'épilogue toujours en cours des élections américaines 2020. Avec deux Etats de plus remportés, Biden semble désormais marcher tout droit vers la fonction de nouveau président américain..

Sommaire Résultat de Joe Biden

Résultat des sondages

Programme de Joe Biden

Biographie de Joe Biden L'essentiel Le résultat de Joe Biden , présenté durant toute la campagne comme le grand favori, n'aura pas été aussi éclatant qu'annoncé lors de cette présidentielle 2020 aux Etats-Unis. Le candidat démocrate, qui a mené au score tout au long de la nuit américaine en terme de grand électeurs, n'a pas réussi néanmoins à s'imposer clairement en raflant les premiers Etats-clés. La Floride, l'Ohio, mais aussi le Texas, qui semblaient à sa portée, se sont finalement tournés tour à tour vers Donald Trump, faisant douter jusqu'aux plus convaincus des partisans de l'ancien vice-président des USA. La situation semble s'être clarifiée ce mercredi soir, quand CNN a annoncé la victoire de Joe Biden dans le Wisconsin, puis le Michigan. Une victoire très étroite, avec environ 1 point de plus que son adversaire en terme de suffrage, mais une victoire tout de même, qui lui a offert 26 nouveaux électeurs en quelques minutes d'intervalles.

Joe Biden aux portes de la Maison Blanche Le 4 novembre 2020, à 23h44 - Joe Biden a pris la parole ce mercredi soir, depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware, pour assurer à ses partisans non pas qu'il avait remporté cette élection présidentielle américaine, mais qu'il "allait" la remporter. "Je ne suis pas venu vous dire que nous avons gagné. Je suis venu vous dire que, quand le dépouillement sera terminé, nous pensons que nous allons gagner", a-t-il déclaré lors d'une brève allocution. Avec le Michigan et le Wisconsin en poche, il dispose désormais de 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires pour être élu président des Etats-Unis. Le Delaware pourrait lui apporter les 6 voix manquantes dès cette nuit. Il peut aussi espérer récolter les voix de Pennsylvanie, qui fait l'objet de toutes les attentions désormais, avec des accusations de "fraude" de la part de l'équipe de Donald Trump. C'est d'ailleurs aussi pour répondre à ces accusations que Joe Biden a pris la parole. "Dans notre pays, c'est le peuple qui est au pouvoir. On ne vole pas le pouvoir. C'est le peuple qui déterminera qui gagnera", a-t-il lancé à ses supporters. "Il est clair que nous gagnons suffisamment d'Etats pour gagner suffisamment de grands électeurs. Lorsqu'il y aura le décompte final, nous pensons que nous serons les vainqueurs", s'est-il avancé. "Nous, le peuple, nous ne serons pas réduits au silence. Nous ne nous coucherons pas. Nous nous sortirons de ce processus électoral. Nous serons victorieux. Ce ne sera pas seulement ma victoire, mais celle du peuple américain, de la démocratie, de l'Amérique", a-t-il ajouté en fin de discours. Un discours de président des Etats-Unis Joe Biden a malgré tout vanté la façon dont la démocratie américaine s'est illustrée lors de ces élections, évoquant "le cœur battant de ce pays". "Elle l'est depuis plus de deux siècles. On n'a jamais eu autant de votants. Plus de 150 millions de personnes ont voté", s'est-il réjouit, lançant aussi des appels à l'unité alors que les tensions pourraient déborder en affrontements ou en intrusions dans les centres de dépouillements. "Il faut nous écouter, nous entendre, nous respecter, nous aimer, guérir, nous rassembler [...]. Nous sommes une Nation [...]. Pour avancer, nous devons arrêter de traiter nos opposants comme nos ennemis. Ce qui nous réunit est beaucoup plus fort". "Je fais campagne en tant que démocrate et je gouvernerai en tant que président américain", a aussi déclaré Joe Biden, se mettant donc clairement dans la position du vainqueur amené à rejoindre la Maison Blanche et à réunifier le pays. L'équipe Biden a mis au défi Donald Trump ce mercredi soir de saisir la Cour suprême, comme le président sortant l'avait menacé. Les démocrates jugent invraisemblable d'exclure des voix simplement parce qu'elles n'ont pas été comptées le jour de l'élection. Si la justice s'en mêlait, comme en 2000, "cela pourrait durer des semaines", a averti à l'AFP Ed Foley, spécialiste du droit électoral à l'Ohio State University. Pourquoi Biden peut encore remporter la Géorgie Si Donald Trump est toujours en tête en Géorgie, la situation pourrait évoluer dans les prochaines heures, alors que 95% des bulletins ont été dépouillés. Et pour cause, parmi les 5% restant se trouvent les voix des électeurs d'Atlanta, plus grande ville de Géorgie et dont le vote penche historiquement du côté des démocrates. Pour l'heure, Joe Biden a remporté 48,5% des suffrages, contre 50,3% pour son rival républicain. Kamala Harris sort de sa réserve La colistière de Joe Biden est sortie de sa réserve ce mercredi, suite aux déclarations fracassantes de Donald Trump, qui souhaite à tout prix faire cesser le comptages des voix au lendemain du scrutin, qui sont en grande majorité des votes par correspondance. "Cette course n'est pas terminée tant que chaque bulletin de vote n'a pas été compté", a insisté Kamala Harris sur Twitter. Le résultat du Wisconsin approche, Biden toujours en tête L'élection américaine pourrait se décanter considérablement et avancer nettement en faveur de Joe Biden dans les prochaines minutes. Le résultat final du vote dans le Wisconsin est proche puisque l'on apprend à l'instant que tous les bulletins ont été dépouillés. Selon les derniers chiffres disponibles, Joe Biden était en avance de 20 697 voix par rapport à son rival républicain. Le camp Biden pas inquiet des menaces de Trump Bob Bauer, l'un des conseillers de Joe Biden, a écarté la menace de Donald Trump de confier le sort de l'élection présidentielle à la Cour suprême. "Il ne va pas à la Cour suprême pour faire cesser le vote. Et si à un moment donné, il se présente devant la Cour suprême en proposant que les bulletins qui ont été légalement déposés par les électeurs, mais qui n'ont pas été comptés au moment où Donald Trump voulait qu'ils soient comptés, ne soient plus comptabilisés, il fera alors face à l'une des défaites les plus embarrassantes qu'un président ait subies devant la plus haute juridiction du pays", a-t-il prétendu, dans des propos relayés par CBS. Biden "sera le prochain président des États-Unis" annonce son camp La communication officielle autour de Joe Biden se fait de plus en plus optimiste, sans qu'il soit aisé de considérer cela comme une pression sur le camp de Donald Trump ou de véritables déclarations sourcées. Jennifer O'Malley Dillon, la directrice de campagne du démocrate, a déclaré devant des journalistes que Joe Biden était "sur la voie de la victoire". "Joe Biden est en passe de remporter cette élection et il sera le prochain président des États-Unis", a déclaré O'Malley Dillon, disant s'attendre à ce que l'ancien vice-président soit victorieux dans le Wisconsin, le Nevada, le Michigan et la Pennsylvanie. "Nous avons juste besoin de trois ou quatre de ces états ci-dessus pour nous amener à 270, donc nous pensons que c'est déjà acquis d'avance", a-t-elle ajouté. Une avance "insurmontable" pour Joe Biden ? L'équipe de campagne de Joe Biden a estimé avoir de grandes chances d'obtenir, à la fin des comptes, les votes nécessaires pour atteindre les 270 voix électorales requises pour remporter l'élection, alors que le verdict est encore attendu dans le Michigan, dans le Wisconsin, et en Pennsylvanie notamment. "On se dirige vers un épilogue en notre faveur", a déclaré l'un des responsables de la campagne du candidat démocrate, jugeant l'avance dans les bulletins de vote par correspondance dans le Michigan d'"insurmontable" et se disant "confiant" pour la Pennsylvanie. Joe Biden en passe de remporter le Michigan Le Michigan se rapproche pour Joe Biden. L'agence de presse Associated Press, qui fait autorité pour la publication du décompte des résultats, estime que le candidat démocrate possède un peu plus de 10 000 voix d'avance sur son rival républicain, alors que près de 95% des bulletins ont été dépouillés. La Pennsylvanie est au coeur des élections En Pennsylvanie, 43,6% des votes sont en faveur de Joe Biden. Ce dernier est donc à l'heure actuelle derrière Donald Trump qui a recueilli 55,0% des votes. Rien n'est joué puisque 25% des bulletins doivent encore être dépouillés dans cet État, la majorité d'entre eux étant des votes par correspondance. Le responsable de la ville de Philadelphie, Al Schmidt, a déclaré sur CNN que "si tout continue à ce rythme, nous aurons les résultats totaux dans les deux prochains jours". Cette métropole est primordiale pour le camp démocrate puisqu'ils peuvent y recueillir un grand nombre de voix. Le démocrate l'emporte sur le vote populaire Selon CNN, Joe Biden possède plus de voix populaires que Donald Trump. L'ancien vice-président sous les deux quadriennats de Barack Obama réunit à l'heure actuelle 68 516 703 voix. Le 45e président des États-Unis détient quant-à-lui les votes de 65 926 599 électeurs. En 2016, le candidat républicain avait recueilli 46,1 % des voix contre 48,2 % pour Hillary Clinton. Biden rattrape Trump dans le Michigan L'écart se resserre entre les deux candidats dans le Michigan. L'avance de Donald Trump est passée de 4 à 1,5 points suite à l'ajout au décompte de 150 000 votes issus de l'agglomération de Détroit. D'après les informations de CNN, le président sortant possède 49,4% des voix dans cet État, contre 48,9% pour le démocrate. Seize grands électeurs sont élus dans le Michigan, ce qui peut faire la différence dans ces élections. Dans le Nevada, les deux candidats vont devoir patienter Selon le New York Times, le suspense est loin d'être terminé dans le Nevada. Alors que 86% des bulletins auraient été dépouillés et que l'écart n'excède pas 8000 voix en faveur de Joe Biden, les autorités électorales annoncent qu'aucun nouveau résultat ne sera communiqué "avant midi, heure de l’Est ce jeudi". Soit pas avant le début de soirée de jeudi en France. Le New York Times précise que "les votes restants comprennent les bulletins de vote reçus le jour du scrutin", c'est à dire les derniers votes par correspondance. Une défaite en Pennsylvanie symbolique mais pas décisive pour Joe Biden ? Natif de Pennsylvanie puisqu'il a grandi à Scranton, ville où il est passé dans les dernières heures avant le vote, Joe Biden est loin d'être assuré de l'emporter dans cet Etat. Les résultats pourraient se faire attendre en raison de polémiques et d'appels juridiques concernant le vote par correspondance. La presse américaine note toutefois que le candidat démocrate pourrait perdre cet Etat sans forcément compromettre son élection. Il lui faudrait toutefois remporter le Wisconsin et la Géorgie, deux Etats où les écarts annoncés sont une nouvelle fois très faibles.

Le candidat démocrate est bel et bien favori de l'élection présidentielle américaine 2020. Mais le résultat du scrutin s'annonce tout de même incertain, compte tenu de la manière dont est opéré le décompte des voix : lorsqu'un candidat recueille davantage de votes que son adversaire dans un Etat, il remporte l'ensemble des voix attribuées aux "grands électeurs", qui déterminent ensuite qui prend possession de la Maison Blanche. Les instituts de sondage américains donnent un avantage certain à Joe Biden, mais tout se décidera dans une petite dizaine d'Etats, les fameux "Swing States" où les candidats sont donnés au coude-à-coude alors que le nombre de grands électeurs est considérable. Voir le détail dans notre papier consacré aux résultats des sondages de l'élection américaine.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Les Français, quant à eux, sont nettement plus favorables à l'élection de Joe Biden qu'à une réélection de Donald Trump. Selon le sondage YouGov pour Linternaute, ils sont même 52% à souhaiter que le démocrate remplace l'actuel président et seulement 10% à préférer une victoire du chef d'Etat sortant.

Dans cette campagne chaotique, Joe Biden a changé de ton, s'en prenant d'une part avec une virulence croissante au fil des semaines à Donald Trump, et fait des annonces que lui-même qualifiait de trop radicales il y a quelques mois. Avec des propositions plus à gauche et un plan de relance que son ancien rival Bernie Sanders observe d'un bon oeil. Il s'est aussi fixé comme priorité la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis. Voici les points principaux du programme de Joe Biden.

Investissement massif pour endiguer le Covid-19 - Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays.

- Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays. Hausse des impôts des plus fortunés - Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture.

- Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture. Salaire minimum doublé - Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis.

- Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis. Financement du système de santé et de retraite sur les revenus les plus élevés - La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution.

- La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution. Renforcement des aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an.

des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an. Augmentation de la taxe sur le capital , pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate.

, pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate. Augmenter de taux d'imposition sur les profits des entreprises , avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%).

, avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%). Consacrer 2 000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 77 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2020 a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.