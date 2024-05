Vous avez raté les aurores boréales ? La NASA annonce une bonne nouvelle pour vous rattraper

Après le spectacle de la semaine dernière, la NASA annonce une autre tempête solaire qui pourrait s'accompagner de nouvelles aurores boréales.

Les 10 et 11 mai derniers, durant le pont de l'Ascension, des aurores boréales ont illuminé le ciel de nombreuses régions de France, offrant un spectacle hors du commun pour ces latitudes. Habituellement réservés aux territoires situés à proximité des pôles, ces phénomènes naturels ont embrasé le ciel de plusieurs pays d'Europe comme l'Espagne ou encore le nord de l'Italie. Si vous n'avez pas pu en profiter le week-end dernier, gardez espoir car l'évènement pourrait se reproduire dans les prochains mois à la faveur d'un pic d'activité du Soleil.

Les aurores boréales prennent la forme de rubans colorés qui dansent dans le ciel nocturne. Bien que le phénomène soit visible principalement la nuit, il est provoqué par le vent solaire émis par notre étoile. En effet, le Soleil éjecte des particules électriques, d'ordinaire bloquées par le champ magnétique de notre planète. Cependant, certaines d'entre elles parviennent à le traverser et pénètrent dans notre atmosphère. Lorsque ces particules rencontrent les atomes présents dans l'air, des voiles colorés naissent dans le ciel, formant des aurores boréales. Leurs couleurs dépendent notamment de l'altitude à laquelle se forme l'aurore et bien que le vert soit la teinte la plus commune, il peut arriver d'apercevoir du bleu, du rose ou encore du rouge voire plusieurs teintes simultanément !

Aurore boréale capturée le 11 mai dernier dans les Cornouailles au Royaume-Uni © SIPA (publiée le 17/05/2024)

D'après la NASA qui travaille avec le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), le Soleil approche actuellement d'un pic d'activité qui se traduit par l'apparition de taches solaires de plus en plus nombreuses et d'éruptions solaires plus fréquentes que d'habitude. À l'automne dernier, l'organisme a conclu, grâce à des données statistiques, que le prochain pic devait justement se produire entre le mois de janvier et celui d'octobre 2024, période dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Il est donc tout à fait possible que le Soleil nous bombarde à nouveau de son vent de particules provoquant de nouvelles aurores boréales. Toutefois, les scientifiques ne sont pas en mesure de dire si le pic tant attendu aura lieu dans les prochaines semaines ou plutôt à l'automne prochain. Il faudra faire preuve de patience pour le savoir alors que de nouvelles éruptions solaires, moins fortes que celles de début mai, ont pu de nouveau être observées autour du 13 mai dernier.

Bien qu'il soit impossible de prédire leur apparition deux à trois jours à l'avance, les aurores boréales présentent le grand avantage de pouvoir être admirées sans aucun matériel. Elles apparaissent généralement au début de la nuit, seulement quelques heures après que le soleil se soit couché. Il est également plus facile de les observer depuis un endroit dépourvu de pollution lumineuse. Si vous voulez tenter votre chance, on vous conseille donc de vous éloigner des villes qui ont tendance à gâcher les observations astronomiques.