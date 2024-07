Une épidémie médiévale et meurtrière se propage partout y compris en France, l'OMS lance une alerte

L'OMS alerte sur une maladie meurtrière qui se propage dans le monde. Ce n'est pas la première fois que cette épidémie se répand, elle avait déjà fait de terribles dégâts au Moyen Âge.

Les épidémies ont souvent fait des ravages et cela bien avant le Covid-19. La peste noire a fait entre 25 et 40 millions de morts en Europe au XIVe siècle, le choléra a causé près de 100 000 morts en moins de six mois en France au XIXe siècle et la grippe espagnole a tué sur le contient européen 20 à 30 millions de personnes au XXe siècle. Il y a aussi eu le sida, arrivé à la fin des années 1900 et qui sévit encore aujourd'hui, ôtant la vie à pas moins de deux millions de personnes par an lors de son apogée.

C'est sur une autre épidémie que l'OMS a alerté en ce mois de juillet. Elle a déjà fait des ravages par le passé. En 1529, au Honduras en Amérique centrale, elle a coûté la vie aux deux tiers de la population autochtone ainsi qu'à 40 000 personnes en 1848 à Hawaï. Il s'agit d'une maladie très contagieuse causée par un virus et qui se transmet rapidement quand la personne infectée tousse ou éternue. Elle peut provoquer des complications chez certains patients car le virus atteint l'appareil respiratoire et se propage ensuite dans l'organisme. Il peut également affaiblir le système immunitaire.

Les principaux symptômes, qui peuvent apparaitre entre 10 et 14 jours après l'exposition au virus, sont la fièvre, la toux ou encore une éruption cutanée sur tout le corps. En 2022, 136 000 personnes ont péri de cette maladie et majoritairement des enfants de moins de cinq ans. Cependant, il existe un vaccin à deux doses pour s'en protéger. L'OMS a constaté que cette vaccination est en recul. C'est pourquoi l'organisation a tiré la sonnette d'alerte concernant la rougeole.

Près de 35 millions d'enfants ne sont pas complètement vaccinés contre la maladie. En 2023, 83% des enfants ont reçu au moins une dose et 74% ont pu avoir une vaccination complète. Des chiffres loin des 95% nécessaires de couverture pour prévenir une épidémie. Dans les cinq dernières années, 103 pays ont été frappés par la rougeole.

En France, l'épidémie menace également la population et surtout les enfants. Le ministère de la Santé a rapporté il y a quelques semaines une hausse importante des cas d'un facteur 8 en 2023 par rapport à 2022 et mettait en lumière "l'existence de poches d'individus encore réceptifs au virus, notamment parmi les adolescents et les jeunes adultes". Santé Publique France indique que "dans la majorité des cas, des voyageurs de retour d'un séjour en zone endémique ont contracté la maladie, sont revenus contagieux en France et ont propagé le virus".

"Les épidémies de rougeole rappellent le canari dans la mine, en d'autres termes, elles exposent et exploitent les lacunes en matière de vaccination et frappent en premier les plus vulnérables", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. L'organisation explique que la pandémie de Covid-19 a entrainé une méfiance envers les vaccins ainsi qu'une surveillance moindre. L'administration des vaccins a souvent été retardée, voire manquée.