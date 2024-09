Ce sandwich si apprécié des Français présente un risque s'il est mangé trop souvent

Manger des sandwichs tous les midis n'est vraiment pas une bonne habitude à prendre selon les scientifiques. L'un d'eux est à éviter tout particulièrement.

Le sandwich est un incontournable des pauses déjeuner en France. Selon un sondage pour Qapa.fr, les habitants du pays de la baguette sont 25% à avoir recours au sandwich le midi. Le prix est notamment l'un des facteurs attirants. Le fameux jambon beurre, qui se vend en moyenne 3,04 euros en France, rencontre toujours un franc succès.

Néanmoins, c'est loin d'être le meilleur choix comme le souligne une nouvelle étude publiée dans The Lancet Diabetes & Endocrinology, qui a analysé les habitudes alimentaires de 1,97 million de personnes venant de 20 pays différents. Elle s'attarde notamment sur la consommation de viandes, tels le jambon. Manger deux tranches de jambon par jour, soit 50 grammes de viande transformée, comme cela peut être le cas avec les sandwichs, est associé à un risque accru de diabète de type 2 de 15% sur 10 ans. C'est plus important que pour un steak, viande rouge non transformée, de 100 grammes, avec un risque de 10% et que pour 100 grammes de volaille avec 8%.

Ces résultats restent insuffisants pour prouver de manière définitive que la consommation de viande augmente la probabilité de diabète, mais montre une forte corrélation. L'étude "soutient les recommandations visant à limiter la consommation de viande transformée et de viande rouge non transformée pour réduire les cas de diabète de type 2 dans la population", résume l'épidémiologiste Nita Forouhi de l'Université de Cambridge. Une donnée qui pourrait s'avérer très importante pour prévenir les risques d'une maladie qui touche quatre millions de personnes en France.

L'étude ne s'est pas concentrée sur l'origine de ce lien. Certaines hypothèses ont déjà été avancées dans d'autres recherches mais n'ont pas encore été confirmées, comme la teneur élevée en protéines ou en acides gras saturés. A ce jour, les recommandations de Santé Publique France sont de privilégier la volaille et de se limiter à 500g par semaine d'autres viandes. D'autres facteurs rentrent en jeu pour le développement du diabète comme le poids, le tabagisme, la consommation d'alcool, le manque d'activité physique...

Si à cela vous ajoutez pain et beurre, il semble clair que ce n'est pas le meilleur menu au déjeuner pour la santé. Il est peut-être temps de changer ses habitudes et d'opter pour des plats faits maisons. Si vous n'avez pas le temps et préférez vraiment les sandwichs, il serait souhaitable de choisir ceux au poulet ou au thon et avec des crudités, selon Raphaël Gruman, nutritionniste auprès de Doctissimo. "Les protéines sont apportées par le poulet ou le thon et on compte aussi un peu de fibres, grâce aux crudités ou aux légumes, comme la salade, qu'il contient", explique-t-il. Il recommande également d'opter pour les sandwichs au pain complet, plus riches en fibres.