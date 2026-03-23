La neige revient dans ces départements, drôle de mois de mars !

Fini le printemps, retour à l'hiver ! Pour cette dernière semaine de mars, le temps va basculer avec le retour de la pluie, des giboulées et même de la neige.

Le soleil et la douceur ont ponctué le mois de mars. La météo va radicalement changer cette semaine. Ce lundi 23 mars, le beau temps est encore très présent. L'ambiance printanière se maintient mardi, mais quelques nuages commencent à arriver. C'est mercredi que La Chaine Météo annonce une "vraie rupture météorologique". Un système dépressionnaire va, en effet, s'installer sur l'Europe du Nord et le flux va basculer au nord-ouest.

De l'air bien plus froid va donc arriver, avec une chute brutale du thermomètre en 24 à 48 heures. Plus de 10 degrés pourront être perdus entre mardi et jeudi par endroits. Les valeurs passent sous les normales de saison, et ce jusqu'à moins 5 à 6 degrés sous les moyennes. A Paris, par exemple, il fera jusqu'à 19 degrés mardi contre 11 degrés jeudi, de même à Strasbourg de 19 à 10 en deux jours ou encore de 18 à 10 en 48 heures à Lyon.

Le ressenti sera rendu encore moins agréable avec le renforcement du vent, notamment avec des rafales près de la Méditerranée pouvant dépasser les 100 km/h pour le mistral et la tramontane. La pluie fera aussi son retour, notamment au nord mercredi, même si l'intensité pourrait rester limitée. Les précipitations toucheront une large moitié est jeudi. Elles pourront tourner aux giboulées par endroits, notamment du centre à l'est, ces fameux averses soudaines et intenses, mêlant pluie, grêle, voire neige de mars.

© La Chaine météo

La limite pluie-neige va s'abaisser, provoquant un retour de flocons à basse altitude, en particulier jeudi. Dans les Alpes et les Pyrénées, il neigera dès 800 mètres. Dans les départements Massif Central, les Vosges et le Jura, la neige tombera même dès 600 mètres. La Savoie, le Cantal et les Hautes-Alpes seront particulièrement touchés avec de la neige annoncée à Aurillac, Gap ou encore Bourg-Saint-Maurice. Sur les hauteurs, les cumuls pourront être importants : jusqu'à 50 cm à 2500 m sur le nord des Alpes.

Au printemps, de tels changements de temps ne sont pas si rares et les températures peuvent chuter en peu de temps. Cette "brève période hivernale" devrait s'étendre jusqu'au moins vendredi. Le ciel pourrait se dégager dans la nuit de jeudi à vendredi, mais avec un risque de gelées matinales dans le nord-est. La semaine ne sera pas très agréable et il va falloir ressortir les pulls. Le week-end pourrait aussi être agité avec un vent fort en Méditerranée et de la neige dès 800 à 1200 mètres. Les giboulées continueront dans le nord-est. Les éclaircies pourraient cependant revenir par l'ouest dimanche avec une légère remontée des températures, mais ces prévisions restent à affiner.