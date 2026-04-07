Picardie. Le fils d'une légende de la chanson en concert, il rend hommage à son père

Cet artiste va rendre hommage à son père, une légende de la chanson française, à l'occasion d'une série de concerts. Le prochain est dans la Somme.

Le fils d'une légende de la chanson sera présent en concert à Mers-les-Bains le 10 avril prochain. Le show commencera à 20h30 au Pavillon des Bains de Mers-les-Bains. L'occasion pour lui de rendre hommage à son père : Joe Dassin. C'est en effet Jonathan Dassin qui propose un spectacle, entre hommage et "identité artistique affirmée". L'évènement s'inscrit directement dans le cadre de sa tournée Joe Dassin Heritage Tour, relate actu.fr.

A l'annonce de son passage dans la Somme, Jonathan Dassin a créé l'évènement, raconte le média local. Le chanteur qui dévoilait son premier album, il y a plus de 13 ans, en 2013, a depuis continué à interpréter les titres de son répertoire musical. Mais aussi plusieurs des chansons de son père. Une bonne nouvelle pour les fans du défunt. Le 10 avril prochain, il est d'ailleurs prévu que l'artiste reprenne plusieurs de ses hits : A toi, Et si tu n'existais pas, Siffler la colline, Salut les amoureux.

Si le concert de Jonathan Dassin se présente comme une célébration du talent de Joe Dassin, son équipe de tournée a jugé opportun de le distinguer de son père et de rappeler la singularité et l'unicité de l'artiste. "Jonathan Dassin n'est pas seulement l'héritier d'un nom : il est un artiste complet, singulier, fidèle à ses racines mais résolument tourné vers l'avenir ", assure la production du spectacle.

Joe Dassin est décédé en aout 1980 d'une crise cardiaque, laissant derrière lui ses enfants, dont son cadet Julien, tout juste âgée de 5 mois à l'époque. Il grandi à New York, aux Etats-Unis, son enfance a assez tôt été imprégnée par la culture. Il baignait déjà dans l'univers du spectacle et des différentes formes d'interprétation. Son père, et au passage le grand-père de Jonathan, Jules Dassin, était, en effet, un réalisateur vedette, notamment à l'origine du film Les Forbans de la nuit.

Plus tard, à son arrivée à son arrivée à Paris, Joe Dassin s'intéresse de plus en plus à la musique et reprend les titres de Georges Brassens sur scène. Il enregistre en 1964 ses premières chansons. Si le succès n'est pas immédiatement au rendez-vous, la chanson Bip-bip le propulse sur le devant de la scène l'année suivante. Sa voix chaleureuse et ses influences musicales américaines séduisent instantanément le public.

Ginger, l'organisateur du concert, a d'ores et déjà annoncé deux autres dates au pavillon de Mers-les-Bains. Natasha St-Pier, le 25 avril (complet), et Piche, le 15 mai.