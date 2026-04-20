Un robot humanoïde bat les hommes dans une épreuve sportive prestigieuse

Dimanche 19 avril, la Chine organisait une compétition sportive à laquelle participaient des robots humanoïdes. Leurs progrès sont fulgurants.

Ce dimanche 19 avril 2026, les rues de Pékin ont été le théâtre d'un coup de com' technologique. Un robot humanoïde de conception chinoise a non seulement remporté une course dédiée, mais il a surtout battu le record mondial humain du semi-marathon. Cette démonstration de force permet à la Chine d'asseoir sa domination dans le secteur de la robotique agile, rapporte Fox news.

Le quartier de Yi Zhuang, pôle technologique de la capitale chinoise, a accueilli une épreuve hors norme. Sur deux tracés parallèles, des robots bipèdes et des athlètes de haut niveau se sont affrontés à distance pour éviter tout risque de collision. Si les humains ont lutté avec courage, c'est bien l'équipe des machines qui a franchi la ligne d'arrivée en tête, sous les yeux ébahis des spectateurs.

Le grand vainqueur de cette épreuve de 21,097 kilomètres est le robot Tiangong, développé par le Beijing Humanoid Robot Innovation Center, bien que le constructeur Honor ait été cité comme partenaire majeur pour l'intelligence artificielle embarquée. Équipé d'un système de navigation autonome ultra-précis, le robot a bouclé la distance en un temps stratosphérique de 50 minutes et 26 secondes, soit une vitesse moyenne de 25 km/h.

Le robot Honor a ainsi battu le record établi à Lisbonne en novembre 2021 par l'Ougandais Jacob Kiplimo dont le temps était de 57 minutes et 20 secondes. Le robot gagne donc plus de sept minutes sur le meilleur temps humain jamais enregistré.

Pour réussir une telle prouesse, le champion mécanique de 95 cm de jambes disposait d'un système de refroidissement liquide de pointe pour éviter la surchauffe de ses servomoteurs. L'autonomie a également été la clé de cette édition : 45% des robots au départ ont réussi à terminer la course sans aucune intervention humaine, illustrant des progrès fulgurants par rapport à l'année précédente.

L'édition passée avait été marquée par de nombreuses chutes et un temps de victoire dépassant les 2 heures et 40 minutes. Cette année, les journalistes de l'AFP présents sur place ont noté une évolution radicale de la démarche des machines. Les mouvements saccadés ont laissé place à une foulée fluide et dynamique, capable d'absorber les irrégularités du bitume.