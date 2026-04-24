Il n'a pas de monnaie et ça le rend millionnaire : il achète un ticket d'Euromillions gagnant en appoint

Jackpot dans l'Hérault. Un habitant de Montpellier a gagné 1 million d'euros grâce à l'Euromillions, en février dernier.

Un hasard au départ, mais un pari gagnant à la fin. Fin février 2026, un client s'est rendu dans un bureau de tabac à Montpellier, dans l'Hérault, afin d'acheter des articles, comme il en a l'habitude. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Sauf que par un geste anodin, cet homme a remporté 1 millions d'euros au loto, sans pour autant en avoir l'envie.

Selon Midi Libre, un mois après le tirage du loto My Million de l'Euromillions du 24 février dernier, le fameux client du tabac des 4 Seigneurs a remporté le beau jackpot d'1 millions d'euros. Une très belle journée pour lui.

C'est dire car l'homme s'était nullement rendu au tabac pour tirer au loto. Il s'avère qu'il s'est retrouvé avec un ticket de jeu à parier par pur hasard. Il s'avère que l'enseigne n'acceptait le paiement d'articles par carte bancaire, seulement à partir d'un certain montant. Et que le client n'avait justement ni la monnaie nécessaire pour régler ni atteint le montant minimal autorisé pour payer en carte bancaire.

Il gagne 1 millions d'euros au loto par hasard

C'est alors qu'il décida d'ajouter à son panier un ticket de loto en appoint, loin des habitudes du joueur qui a davantage l'habitude de parier en ligne". Il était loin d'imaginer que ce bout de papier allait changer sa vie. Sauf que l'histoire rocambolesque de ce "simple" client de bureau de tabac ne s'arrête pas là. Le reçu le donnant vainqueur d'un gain d'1 millions d'euros est pourtant resté sur la table de sa cuisine, sans jamais être vérifié. C'est donc un mois plus tard que l'homme a découvert son ticket gagnant et la réponse qui l'attenait. Quelle ne fut sa surprise. Le patron du tabac la même invité à s'asseoir un instant.

Forcément, le gagnant du lot ne s'attendait pas à une telle réussite au loto. Présenté comme "un joueur", il semble parti pour faire un maximum plaisir à sa famille. Il avait déjà une idée derrière de ce pourquoi il dépensera son gain, avant même d'avoir gagné ce dernier, relate Ouest France. L'homme chanceux compte faire profiter ses proches, se procurer un ou plusieurs véhicules automobiles, dont il a toujours rêvé. Ou encore faire plaisir à sa famille et investir une partie de la somme qu'il a gagné.