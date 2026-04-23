Il tond la pelouse et tombe sur des lingots d'or : les 40 000 euros sont reversés à la commune

En tondant la pelouse, un agent municipal de Bannewitz a découvert dix lingots d'or. Sans propriétaire, ce trésor de revient à la commune.

Quelle ne fut pas la surprise de cet employé municipal après avoir tondu une parcelle de terrain ! En octobre dernier, dans la commune allemande de Bannewitz, un agent communal a fait une découverte extraordinaire. Alors qu'il entretenait les abords d'une source d'eau, l'homme a trouvé huit lingots d'or dissimulés dans l'herbe. Faisant preuve d'une honnêteté exemplaire, il a immédiatement signalé sa trouvaille aux autorités. Sur place, la police a découvert deux lingots supplémentaires, portant le total à dix pièces d'or, relaie le journal allemand Bild.

"En vingts-ans de carrière, je n'avais jamais vu ça", a réagi le porte-parole de la police. Avant de continuer, "il est très rare que des gens rapportent de l'or retrouvé à la police". Lorsque l'employé communal s'est présenté, une enquête a été ouverte par la police communale afin de vérifier si les lingots d'or n'avaient pas été volés.

De leurs cotés, les autorités attendaient qu'un éventuel propriétaire se manifeste avec des preuves tangibles Selon le quotidien Bild, un individu a notamment affirmé avoir perdu cet or lors d'un accident de drone, tandis qu'un habitant de Hambourg en a également revendiqué la propriété. Cependant, personne n'a été en mesure de fournir les numéros de série correspondant aux lingots, rendant ces demandes caduques.

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Selon la législation allemande, si aucun propriétaire légitime ne se manifeste dans un délai de six mois après la découverte, la propriété des objets revient à la commune. Ce délai étant désormais expiré, la ville de Bannewitz est devenue l'heureuse propriétaire du butin. Le maire s'est totalement réjouie de cette issue et a d'ailleurs fait part de l'utilisation de tout cet argent. Il a annoncé que l'argent sera reversé aux associations sportives de Bannewitz. Ajoutant également que l'employé communal, pour son honnêteté exemplaire, recevra une récompense en guise de gratification.

Ce qui est étonnant est qu'à l'époque de la collecte de ces lingots d'or, le butin total, selon le court de l'époque, était de 30 000 euros. Tandis qu'actuellement, il s'élève à 40 000 euros, offrant ainsi un bonus inattendu aux finances locales.