Une carte d'experts montre où les ovnis ont été vus en France, deux régions se démarquent

Les études d'un service d'experts sur les événements spatiaux dévoilent les deux régions françaises dans lesquelles des ovnis ont été le plus observés.

Les ovnis (objets volants non identifiés) constituent l'un des grands mystères de notre époque. S'ils sont un des sujets de prédilection des sphères complotistes, ils font aussi l'objet d'études très sérieuses en France où plus de 5 000 cas d'ovnis et de phénomènes spatiaux expliqués ou non ont été comptabilisés ces cinquante dernières années par le Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés (Geipan).

Rien qu'en 2025, ce service rattaché à l'agence gouvernemental qu'est le centre national d'études spatiales (Cnes) a mené et publié 58 enquêtes sur des cas de phénomènes spatiaux. Trois autres enquêtes ont été réalisés depuis le début de l'année 2026. Une carte réalisé par le National UFO reporting center (le centre américain de signalement des ovnis) dévoile les régions précises ou ont été vus ces ovnis en France.

Des phénomènes spatiaux ont été observés dans toute la France mais trois régions sortant du lot : le bassin parisien et un vaste quart sud-est. En Ile-de-France, plus petite région de la France continentale recense à elle seule 314 cas d'ovnis étudiés selon les chiffres du Geipan. Mais c'est en Provence-Alpes-Côte d-Azur que le plus de phénomènes ont été rapportés avec 320 cas depuis 1977. Le Rhône-Alpes complète le podium avec 301 observations recensées par le groupe d'experts français.

Si les observations d'ovnis et de phénomènes spatiaux sont nombreuses, rares sont celles à rester inexpliquées. Sur le 3 336 cas publiés par le Geipan, deux tiers (66,5 %) ont été expliqués comme étant des erreurs de perception. Concernant le tiers restants, 30,3 % des cas sont classés comme non identifiés par manque de données ou d'information et 3,2 % restent inexpliqués malgré les enquêtes des experts. Des enquêtes qui s'appuient sur les témoignages des observateurs (9 897 récits pris en compte depuis 1977), les procès verbaux des forces de l'ordre et l'étude de tous les documents montrant les ovnis ou susceptibles de les identifier.

Les ovnis français sont plus nombreux qu'on pourrait le penser, mais leur nombre est bien inférieur à celui des phénomènes spatiaux observés aux Etats-Unis. 89 % des ovnis sont observés dans ce pays selon le National UFO Reporting Center : sur les 160 000 phénomènes recensés, 141 000 l'ont été aux Etats-Unis.

Il faut dire que c'est aux Etats-Unis que l'ufologie, l'étude des ovnis, s'est le plus développée notamment après l'affaire Roswell du nom de la ville du Nouveau-Mexique où un ovni s'est écrasé en juillet 1947. D'après un sondage réalisé en novembre 2025 par YouGov, 47 % des Américains estiment que des extraterrestres auraient visité la Terre à un moment donné. La fascination américaine pour l'ufologie est régulièrement alimenté par les autorités. Le Pentagone a publié plus de 160 documents classifiés sur les objets volants non identifiés le vendredi 8 mai 2026 à la demande du président Donald Trump.