L'été et la chaleur arrivent : c'est dans ces départements qu'il fera le plus chaud !

Il va faire chaud en France. Après un début de semaine encore humide, les températures vont monter en flèche sur tout le pays, avec par endroits plus de 30 degrés.

On ne se croirait pas en plein mois de mai ces derniers jours : pluie et fraicheur ponctuent les journées. Le week-end a même pris des airs d'automne. Ce lundi 18 mai, le temps est encore pluvieux et une tendance orageuse se dessine dans la moitié est du pays. Les températures sont en moyenne encore 3 degrés sous les normales de saison. Le lendemain, quelques éclaircies se dessinent, notamment dans le sud-est alors qu'une perturbation active touchera encore le nord du pays.

A partir de mercredi, une bascule météo va s'opérer grâce à l'anticyclone des Açores qui repousse les perturbations. Le temps va donc s'améliorer : le soleil va remonter vers le nord et le mercure va grimper. Les 20 degrés seront de nouveau atteints, voire dépassés. Dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, il fera même déjà plus de 25 degrés. Cette belle météo va continuer jeudi et vendredi suite à la remontée de l'air d'origine subtropicale. La Chaine météo évoque même une ambiance estivale avec en moyenne 25 degrés au nord et 27 degrés au sud l'après-midi. Vendredi s'annonce comme la plus belle journée de la semaine à l'échelle nationale et celle du pic de chaleur.

© La Chaine météo

La chaleur sera particulièrement marquée dans le sud-ouest où la barre des 30 degrés sera franchie, avec de possibles pointes autour de 35 degrés. En Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques, il fera très chaud vendredi : jusqu'à 33 degrés à Bordeaux et 31 degrés à Biarritz. L'Hérault et les Pyrénées-Orientales resteront aussi parmi les départements où le mercure va exploser. En région parisienne, il pourrait faire jusqu'à 28 degrés.

Cette remontée des températures sera assez spectaculaire entre lundi et vendredi : une dizaine, voire une quinzaine de degrés seront gagnés en quelques jours. Le week-end de la Pentecôte s'annonce aussi chaud, voire lourd. Une évolution orageuse est alors possible, sous la menace d'une goutte froide, mais sa trajectoire est encore à préciser. Une perturbation pourrait alors venir de l'Atlantique, mais cela reste à confirmer au vu du délai. Cette dégradation, si elle a lieu, ne devrait toutefois pas être durable et les températures resteront agréables, voire chaudes.