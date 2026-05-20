Oise. Des jeunes réparent leurs bêtises en nettoyant leur ville, une astuce de la mairie pour ne pas aller en justice

Le maire de la commune d'Orry-la-Cille a contacté un groupe de jeunes afin qu'ils nettoient les rues du centre-ville pour réparer leurs bêtises.

En avril dernier, une initiative originale a vu le jour à Orry-la-Ville, dans l'Oise, où la municipalité a choisi une alternative éducative plutôt que judiciaire pour répondre à des incivilités commises par des mineurs. Après qu'un jardin public a été retrouvé en grand désordre, jonché de détritus et équipé de tables de pique-nique souillées, la mairie a décidé de contacter directement les responsables, comme le rapporte Le Parisien. L'édile Nathanael Rosenfeld a expliqué sa démarche : "On les a rappelés un par un en leur expliquant qu'on souhaitait qu'ils viennent faire un travail de nettoyage des rues du centre-ville en guise de réparation". C'est ainsi qu'une quinzaine de garçons, âgés de 15 à 18 ans, ont été placés face à leurs actes.

La municipalité est parvenue à identifier le groupe sans difficulté. "Nous avons pu les identifier et, une fois le contact pris avec eux, ils ont avoué sans difficulté que c'était bien eux qui avaient laissé le parc dans cet état", a déclaré le maire Nathanael Rosenfeld au Parisien. Selon l'élu, l'objectif de cette contrainte était avant tout de responsabiliser ces adolescents au lieu de simplement les punir par une procédure classique, une approche également soulignée par le quotidien 20 Minutes.

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Cette démarche a permis à ces jeunes d'éviter de passer par la case justice tout en réparant les conséquences de leurs dégradations. Convoqués un dimanche durant deux heures, les adolescents ont nettoyé bénévolement les rues de la commune. Le maire a salué l'impact pédagogique de l'événement, ajoutant : "Je pense que cela leur a fait prendre conscience que derrière la propreté et l'entretien des espaces publics, il y a beaucoup de travail et qu'il faut le respecter". Pour mener à bien cette opération, l'hôtel de ville avait préalablement demandé l'autorisation aux familles des mineurs concernés, et aucune opposition ne s'est manifestée.

Dans cette commune de 3 500 habitants, l'action de ces jeunes habitants a suscité de nombreuses réactions positives parmi les riverains, qui ont salué une méthode pragmatique et rarement observée. Nathanaël Rosenfeld a d'ailleurs tenu à souligner la bonne humeur dans laquelle s'est déroulée l'opération de nettoyage, avant de conclure : "Nous n'avons rien accompli d'héroïque, c'est juste du bon sens. Nous sommes arrivés à une telle perte de repères dans notre société, dès que l'on remet un peu d'autorité, tout le monde s'en réjouit".