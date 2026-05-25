Déjà des dangers mortels lors des baignades, certains sont trop souvent ignorés

Avec la vague de chaleur en France, les baignades ont été nombreuses ce week-end. Malheureusement, des accidents ont eu lieu : ils rappellent qu'il faut davantage considérer certains dangers.

La chaleur actuelle en France, en plus en plein pont de la Pentecôte, donne envie de se baigner. Si ceux qui le peuvent ont bien raison d'en profiter, il faut toutefois prendre quelques précautions et ce week-end du 23/24 mai l'a prouvé. Deux baigneurs sont morts emportés par les baïnes en Gironde, alors qu'une alerte avait été émise. Une femme allemande et un soixantenaire ont perdu la vie à Lacanau et à Lège-Cap-Ferret. La première s'est baignée dans une zone non surveillée. Depuis vendredi, plus d'une trentaine de personnes ont été emportées au large par les baïnes.

Il est possible d'en rencontrer sur toute la côte atlantique en France, mais particulièrement dans le sud-ouest. Ces bassines se forment et se remplissent d'eau lors des marées hautes ou en cas de forte houle. En se vidant, elles génèrent de puissants courants. Il est alors primordial de respecter les consignes de sécurité et d'aller sur les plages surveillées par des maitres-nageurs. Si malheureusement, vous êtes pris dans des baïnes, il ne faut pas chercher à nager à contre-courant et ne pas paniquer. Se laisser porter par le courant puis nager parallèlement à la plage, vous donnera plus de chance de sortir de la zone de turbulence et sinon tentez de faire des signes pour appeler à l'aide.

Autre problème rencontré en mer, et particulièrement important en cette saison : la température de l'eau. S'il fait chaud dehors, cette dernière ne s'est pas tant réchauffé. Sur certaines plages, elles ne dépassent pas les 15 degrés. Pour éviter un choc thermique, il faut y rentrer très progressivement. Sinon, il y a un risque d'hydrocution ou d'hypothermie.

Par ailleurs, pour ceux qui ne sont pas en bord de mer, la tentation de plonger dans un fleuve ou une rivière peut être grande sous 35 degrés. Encore une fois, la prudence est de mise. Un adolescent s'est noyé ce samedi 23 mai dans la Seine. Il se situait dans une zone interdite à la baignade près d'un barrage à Boissise-la-Bertrand, en Seine-et-Marne. Il a été aspiré par le courant. La baignade dans les canaux, près des écluses et barrages, ou dans les endroits non aménagés est vraiment dangereuse, voire mortelle. Il faut donc être très vigilant. Avec les chaleurs de plus en plus précoces, tous ces risques peuvent s'amplifier. L'été dernier, 409 personnes sont mortes par noyade, un bilan en hausse de 16% sur un an.