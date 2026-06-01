C'est le pire aéroport de France : vous multipliez par 75 vos chances de rater votre avion

Avant de réserver votre vol, vérifiez ce classement : cet aéroport français est officiellement le moins ponctuel.

Choisir son aéroport de départ n'est pas qu'une question de prix du billet ou de distance. En France, l'impact sur la ponctualité est énorme. Selon une étude récente de Luko by Allianz Direct basée sur les données officielles de la base européenne Eurocontrol entre 2020 et 2025, les écarts entre les pistes françaises sont abyssaux. Un aéroport en particulier détient le titre de pire élève qui pourrait bien gâcher vos vacances.

Sur ce terminal, le retard moyen atteint 75 minutes pour 100 départs, pour un total de 11 845 minutes de retard accumulées. A titre de comparaison, le risque d'y subir un contretemps est 75 fois plus élevé que dans les aéroports les plus ponctuels de France, comme Caen-Carpiquet ou Brive-Souillac, qui enregistrent seulement 1 minute de retard pour 100 vols.

© Luko by Allianz Direct

Cet aéroport le moins ponctuel de France est celui de Beauvais-Tillé, situé à environ 80 kilomètres de la capitale (soit 1h15 de trajet en navette). Malgré un trafic bien plus modeste que les géants parisiens, la plateforme bien connue de l'Oise paie sa très forte dépendance aux compagnies low-cost. Dans ce modèle économique aux horaires très serrés, le moindre retard sur un vol le matin crée un effet domino immédiat qui bloque les vols successifs et plombe toute la journée.

Le reste du classement réserve aussi de mauvaises surprises. En deuxième position, l'aéroport de Bergerac-Roumanière affiche 72 minutes de retard pour 100 départs, avec une augmentation des retards qui a explosé de + 2 097 % en 5 ans. Le géant Paris-Charles-de-Gaulle arrive troisième avec 60 minutes de retard pour 100 départs, mais détient le record en volume avec un total de 108 397 minutes perdues.

Une situation logique selon les experts de chez Luko by Allianz Direct : "Les grandes plateformes internationales, comme l'Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, concentrent un trafic dense, des correspondances complexes et une forte exposition aux contraintes extérieures (...) Dans ces environnements, le moindre incident peut générer un effet domino et impacter plusieurs vols successifs." Nice-Côte d’Azur (41 minutes) et Calvi-Sainte-Catherine (33 minutes) complètent le top 5 des aéroports les plus problématiques.

© Luko by Allianz Direct

A l'inverse, la ponctualité est maximale dans les aéroports à taille humaine. Plusieurs aéroports régionaux affichent un score parfait de 0 minute de retard pour 100 départs, comme Brest-Bretagne, Agen-La Garenne, Angers-Marcé, Annecy-Meythet ou Cannes-Mandelieu. Le faible volume de vols y permet une gestion fluide et limite les imprévus.

Il est donc utile de vérifier les statistiques de son aéroport de départ avant de voyager. Un décalage de 30 à 60 minutes peut provoquer une correspondance manquée ou une nuit d'hôtel imprévue. Pour atténuer ces risques, s'appuyer sur des garanties spécifiques, comme une assurance retard de transport, permet d'obtenir une indemnisation et de compenser ces frais supplémentaires.