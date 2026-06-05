Météo. Un temps "estival, "agréable" ou "mitigé", la France coupée en trois ce week-end !

Si des pluies sont encore possibles ce week-end, les températures repartent à la hausse. Le ressenti pourra devenir estival par endroits.

La semaine a été fraiche et humide en France : le ressenti était surtout contrasté par rapport à la période de canicule qui l'a précédée. Bonne nouvelle : une amélioration progressive se dessine à partir de ce week-end. La journée de samedi ne sera pas encore très agréable, mais du mieux est attendu pour dimanche, selon La Chaine météo.

En détail, le 6 juin, des ondées avec de fortes rafales touchent le nord du pays, particulièrement le nord-ouest jusqu'à la région parisienne. Le vent pourrait souffler jusqu'à 80 km/h sur les côtes bretonnes et du Cotentin. Les averses se décaleraient vers le nord-est l'après-midi. Plus au sud, les éclaircies deviennent dominantes et le temps est même bien ensoleillé du côté de la Méditerranée. Il pourrait faire jusqu'à 28 degrés sous le soleil à Perpignan, Montélimar ou encore en Corse.

Dimanche, le beau temps remonte et les conditions deviennent plus anticycloniques. Le risque de précipitations diminue dans le nord-ouest, mais quelques nuages peuvent persister. Les températures seront à la hausse. Elles rejoindront les normales de saison au nord avec jusqu'à 22/23 degrés et au sud, elles les dépasseront de 3 à 5 degrés, atteignant la barre des 25 et avec localement jusqu'à 29 degrés du côté de Toulouse, Gap ou encore Montpellier.

© La Chaine météo

Malheureusement, dès lundi, les averses seront de retour dans de nombreuses régions et pourront même prendre un caractère orageux vers les Pyrénées, le Massif central, mais aussi le nord-est. Seul l'extrême sud-est conserverait un grand soleil avec des températures approchant les 30 degrés. Après un temps mitigé, la seconde partie de semaine s'annoncerait plus lumineuse et plus chaude.

L'anticyclone des Açores devrait, en effet, regonfler et bien s'installer entre mercredi et jeudi : les températures pourraient dépasser les normales de saison sur l'ensemble du pays avec entre 25 à 28 degrés au nord et jusqu'à 32 degrés au sud. Ces prévisions sont évidemment à confirmer au vu du délai, et des précisions sur la durée et l'intensité du retour de la chaleur sont attendues.