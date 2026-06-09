Saurez-vous reconnaître cette île française prise de l'espace par Sophie Adenot ?

L'astronaute Sophie Adenot a partagé depuis la Station spatiale internationale un magnifique cliché d'une l'île française.

Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale (ISS) le 13 février dernier dans le cadre de la mission Crew-12, l'astronaute française Sophie Adenot partage régulièrement ses observations de la Terre. Le 8 juin 2026, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, la scientifique de 42 ans a publié sur son compte X une vue imprenable de deux joyaux de l'océan Indien séparés d'environ 230 kilomètres : l'île de la Réunion, département d'outre-mer français, et sa voisine l'île Maurice, État indépendant.

Dans son message, la spationaute a rappelé que l'océan mondial constitue l'un des piliers essentiels de notre écosystème et de la régulation climatique, servant à la fois de réservoir crucial pour la biodiversité et de pont entre les cultures.

Day 115, orbit 1780 On the occasion of World Oceans Day, Id like to share this photo of two islands, offering a beautiful perspective over the deep blue of the Indian Ocean . These islands are Réunion and Mauritius , located about 230 km apart.



Réunions volcanic pic.twitter.com/zy4GhXsOCz — Adenot Sophie (@Soph_astro) June 8, 2026

Ce cliché, mis en avant par le média réunionnais Linfo.re, permet d'observer une curiosité physique remarquable depuis les 400 kilomètres d'altitude où circule la station. Sophie Adenot y détaille le phénomène de réflexion spéculaire, également appelé reflet d'argent. Ce processus se produit lorsque la lumière du soleil se reflète directement sur la surface de l'eau comme sur un miroir, renvoyant l'éclat lumineux directement vers les objectifs de l'ISS.

Cette observation est grandement accentuée par la topographie locale. Le relief volcanique très marqué de l'île de la Réunion bloque les alizés et crée une vaste zone protégée, dite sous le vent, à la surface de l'eau. Comme l'explique le journal mauricien L'Express.mu, cette partie de l'océan devient alors particulièrement calme et lisse, ce qui optimise la réflexion de la lumière solaire et rend ce contraste saisissant depuis l'espace.

Sophie Adenot a également lancé un appel pour la protection des océans. "Depuis notre point de vue à 400 km d'altitude, l'océan est mondial". Une manière pour l'astronaute de mettre en avant l'importance de la "régulation du climat".