Météo. La fournaise arrive et ça va durer longtemps ! Êtes-vous dans la zone rouge de la vague de chaleur ?

La chaleur est bien présente en France et les températures vont encore grimper. Des niveaux records pourraient être atteints, et ce pendant plusieurs jours.

C'est déjà sensible dès ce lundi 15 juin : les températures montent et ce n'est que le début. Les 30 degrés ont été atteints au nord-ouest et ont été dépassés au sud. Les nuits sont encore supportables. La situation va toutefois se dégrader à partir de mercredi avec une nouvelle hausse de températures. Les fortes chaleurs remontent vers le nord et l'est du pays. Localement dans le sud-ouest, jusqu'à 38 degrés sont attendus. Seules les zones proches de la Manche sont épargnées

Les journées qui suivent seront très chaudes, avec un pic attendu entre vendredi et dimanche, selon La Chaine météo. Le ressenti s'annonce d'autant plus lourd et les fortes chaleurs vont s'intensifier dans le nord-est, alors que l'Ile-de-France pourrait dépasser les 35 degrés. Les régions Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté seront aussi particulièrement touchées, même si l'épisode est généralisé. Des alertes canicules seront très probablement déclenchées sur cette période.

© La Chaine météo

Météo-France détaille une "nouvelle hausse marquée des températures" durant le week-end : "les 40°C pourraient être atteints sur une grande partie du centre du pays lors du solstice d'été (dimanche 21 juin)". Dimanche pourrait ainsi marquer un pic de chaleur inédit. Ces prévisions sont évidemment à confirmer, mais cette vague de chaleur pourrait être remarquable de par sa durée et son intensité. Elle est aussi assez précoce. De plus, les journées plus longues avec un ensoleillement maximal et les sols très secs amplifient le phénomène.

L'arrivée d'un air océanique en fin de semaine est toutefois à surveiller : il pourrait favoriser des orages par l'ouest. Leur évolution reste très incertaine. Pour la semaine prochaine, les prévisions sont encore peu fiables au vu du délai. Selon les tendances de Météo-France, "les températures devraient rester largement au-dessus des normales de saison". Les 30 degrés pourraient toujours être atteints sur une majeure partie du pays si on regarde les cartes. Il ne serait néanmoins plus question de dépasser les 35 degrés, à part très localement dans le sud-est. La Chaine météo envisage aussi pour sa part un indicateur thermique national qui pourrait largement dépasser les normales, et ce pendant plusieurs jours pour la semaine du 22 juin.