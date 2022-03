"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 11 mars 2022 [EN DIRECT]"

RESULTATS EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi 11 mars 2022 sera peut-être pour vous l'occasion d'empocher la coquette somme de 30 millions d'euros. Mais trouverez-vous les résultats ?

[Mis à jour le 11 mars 2022 à 18h59] Envie de devenir millionnaire ? Sans concept révolutionnaire en réserve et sans héritage imminent en perspective, il ne vous reste pas beaucoup d'options pour devenir riche dans les jours qui viennent malheureusement. Mais le tirage de l'Euromillions organisé ce vendredi 11 mars 2022 pourrait peut-être changer la donne et vous permettre d'avoir un avenir, disons-le, plus serein. Le tout est de trouver le résultat de l'Euromillions. Un principe qui paraît simple sur le papier, mais qui pourrait néanmoins s'avérer un peu plus compliqué dans les faits.

Et pour cause, une grille de l'Euromillions est composée de 50 chiffres et 12 numéros étoile. Votre combinaison ne doit en comporter respectivement que cinq et deux. Un tri s'impose donc et par vos choix, vos chances s'estompent. En ne pariant que sur une combinaison classique de cinq chiffres et deux numéros étoile, vous avez une chance sur 139 838 160 de trouver le résultat gagnant du tirage de l'Euromillions. Autant dire que vous avez plus de chance d'avoir un enfant qui devienne un jour astronaute (1 sur 12 millions) ou encore d'avoir la même date d'anniversaire que tous vos voisins si vous habitez dans un immeuble cinq étages avec 20 appartements (1 chance sur 48 millions), d'après le site Welovebuzz.

Jackpot de "fou" !

Vous aimeriez avoir davantage de chances de remporter un gros lot ? Le mieux est encore de vous tourner vers le Loto. Samedi 12 mars, la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de "fou" à l'occasion du tirage du Loto. Douze millions d'euros seront en jeu et au Loto, vous n'avez à choisir "qu'entre" 49 chiffres et 10 N°Chance. En misant sur une combinaison, vous avez ainsi une chance sur 19 068 840 de trouver le résultat gagnant. C'est toujours moins de chance que d'avoir un enfant astronaute, mais nettement plus que d'avoir la même date d'anniversaire que ses voisins… Avis aux amateurs !