"Grève générale du mardi 18 octobre : les perturbations prévues, secteur par secteur"

GREVE 18 OCTOBRE. Les perturbations prévues lors de la grève générale du mardi 18 octobre se précisent. Plusieurs secteurs ont répondu à l'appel de la CGT notamment les transports, l'énergie, l'éduction ou la fonction publique.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 8h34] C'est une semaine de mobilisation qui se prépare ce lundi 17 octobre : le blocage des raffineries de TotalEnergies est reconduit à la veille de la grève interprofessionnelle du mardi 18 octobre lancée par quatre syndicats (CGT, FO, Solidaires et FSU). Pour exiger une hausse des salaires en pleine période d'inflation et défendre le droit de grève après les réquisitions des raffineries, de nombreux secteurs ont répondu à l'appel à la grève générale, à commencer par les transports. La SNCF et la RATP promettent déjà des perturbations de leur trafic ce mardi mais certains syndicats comme Sud-Rail envisagent d'entamer la mobilisation dès ce 17 octobre en fin de journée. Non seulement de démarrer en avance le mouvement social, l'organisation syndicale n'exclut pas la reconduction de la grève au-delà du 18 octobre comme l'indiquait ce dimanche le délégué syndical Fabien Villedieu, interrogé sur Franceinfo : "Il y aura des assemblées générales, et on y décidera si on reconduit la grève". La reconduction de la grève est aussi une hypothèse qui fait de l'œil chez Solidaires RATP.

Les syndicats de l'énergie, du secteur pétrolier aux centrales nucléaires, seront bien sûr au rendez-vous de la grève interprofessionnelle en partie initiée par le FNME-CGT. Les raffineries Total et plusieurs centrales nucléaires dont celles de Tricastin (Drôme), Cruas (Ardèche), Bugey (Ain), Cattenom (Moselle), Gravelines (Nord) et Belleville-sur-Loire (Cher) seront bloquées. Tous les sites sont déjà à l'arrêt depuis trois semaines et le sont encore ce 17 octobre. Outre l'énergie et les transports, la grève du mardi 18 octobre doit toucher de nombreux autres secteurs : enseignement, santé, fonction publiques ou encore les commerces.

Une grève générale et reconductible ?

Dans les premières minutes après l'appel aux manifestations "dans toutes les entreprises, publiques comme privées" de la CGT, la grève du mardi 18 octobre a fait de nombreux adeptes faisant craindre aux renseignements français une "contagion" du mouvement social". Des inquiétudes justifiées puisque plusieurs secteurs ont promis de prendre part à la mobilisation sociale pour faire entendre leurs revendications communes sur l'augmentation des salaires ou la défense du droit de grève, c'est aussi par solidarité avec le secteur de l'énergie et les grévistes des raffineries que la grève s'est répandue dans d'autres secteurs d'activités. La grève du 18 octobre déjà annoncée comme un mouvement de grande ampleur pourrait gagner encore en force si de nouvelles réquisitions de raffineries sont décidées par le gouvernement, comme évoqué par la Première ministre Elisabeth Borne le 16 octobre au 20 Heures de TF1.

Si la FNME-CGT ne s'est pas prononcée sur la possible reconduction de la grève du 18 octobre, d'autres syndicats l'ont déjà fait notamment dans les transports avec Sud-Rail et Solidaires RATP. Dans la fonction publique, la CGT a aussi appelé à une grève reconduction du 18 au 31 octobre selon la secrétaire confédérale de la UFSE-CGT Céline Verzeletti. Vendredi 17 octobre, le patron de la CGT lui-même, Philippe Martinez, a indiqué sur Franceinfo qu'il n'excluait pas une reconduction de la "grève nationale interprofessionnelle" au-delà du mardi 18 octobre.

Le résultat de la grève du 18 octobre est encore incertain, mais risque d'avoir un impact important et élargi dans de nombreux secteurs. La situation dans les stations essence, déjà très tendue avec 30% de stations en pénurie partielle ou totale de carburant ce lundi 17 octobre, pourrait encore s'aggraver ce mardi avec peut-être une seconde vague de blocages dans les raffineries. Et la journée pourrait devenir noire dans les transports en commun : le trafic des trains et des transports franciliens pourrait être fortement perturbé et parfois à l'arrêt sur certaines lignes. La SNCF doit faire connaître les perturbations prévue le 18 octobre ce soir à 17 heures au plus tard comme la RATP mais des ralentissement de trafic sont déjà annoncés sur les lignes de RER A, B et C et les Transiliens H et K sans compter les perturbations sur tous les trains.

Le mouvement devrait aussi se traduire par des blocages de sites (comme dans les centrales nucléaires) et peut-être quelques mobilisations devant les écoles ou les établissements de santé. C'est surtout l'absence des professionnels dans ces différents services qui impactera les usagers. Il faut s'attendre à des effectifs réduits dans les établissements scolaires avec des absences de professeurs, tout comme dans les services périscolaires, mais aussi les cliniques ou les maisons de retraite. La grève ciblant aussi les commerces et les services, certaines enseignes pourraient être fermées ou au moins impactées par la mobilisation.

Les transports, la SNCF et la RATP en grève le 18 octobre ?

L'appel à la grève du 18 octobre lancé par le secteur de l'énergie a résonné dans les entreprises de transport où les syndicats partagent des revendications similaires concernant la hausse des salaires et sont très attachés au droit de grève. La CGT-Cheminots et la CGT-RATP ont donc, sans surprise, répondu favorablement à l'invitation pour une grève à la SNCF et à la RATP. Les transports franciliens risquent ainsi d'être perturbés le 18 octobre, d'autant que le syndicat SUD-Rail en charge de plusieurs lignes a aussi confirmé sa participation au mouvement de grève. Plus tardivement, les routiers ont aussi pris position et la CGT Transports a appelé "ses bases syndicales à créer les conditions d'entrée dans l'action".

Y aura-t-il grève dans l'Éducation nationale le 18 octobre ?

Certains établissements de l'Éducation nationale pourraient aussi prendre part à la grève du 18 octobre, en particulier les lycées professionnels. Mais si ces derniers se joignent à la mobilisation générale, ils avaient prévu de manifester bien avant l'appel de la CGT. La totalité des syndicats de l'enseignement appelait déjà à une journée de mobilisation pour dénoncer la réforme de la voie professionnelle souhaitée par Emmanuel Macron et son gouvernement. En revanche, d'autres établissements comme les écoles, ou les collèges pourraient se joindre à la grève par souci de solidarité avec leurs collègues des lycées professionnels ou plus largement pour réclamer une augmentation de salaire. En plus des syndicats de l'Education nationale, de nombreuses organisations de jeunesse comme la Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne ont décidé de prendre part à la grève du 18 octobre.

Le secteur de la santé en grève le 18 octobre ?

Les professionnels de santé sont aussi appelés à faire grève le mardi 18 octobre, mais comme pour les lycées, l'initiative a précédé l'appel de la CGT. Depuis la fin du mois de septembre, la CFDT milite pour faire grève dans les cliniques et les maisons de retraite à but non lucratif. Les revendications rejoignent celles de la CGT, aussi le secteur de la santé devrait sans difficulté participer à la convergence des luttes et à la grève généralisée.

Fonction publique, dockers, services… Qui d'autre est concerné par la grève du 18 octobre ?

La grève généralisée impulsée par la CGT s'est aussi répandue dans d'autres secteurs, notamment les syndicats des dockers qui avaient annoncé une mobilisation en cas de réquisition des raffineries. La CGT-Fonction publique a aussi appelé à la mobilisation générale après la diffusion du communiqué officiel de la CGT, FO Solidaires et FSU. "Nous appelons à construire avec les personnels la participation la plus large possible à la journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du mardi 18 octobre 2022 pour la défense du droit de grève, l'augmentation des salaires et nos droits à la retraite", est-il précisé dans le communiqué l'UFSE-CGT. Des préavis de grève ont d'ailleurs d'ores et déjà été déposés pour les trois versants de la fonction publique, à savoir l'État, le territorial et l'hospitalier.

La CGT Commerce et Services a, elle aussi, appelé à la grève, plusieurs corps de métiers sont ainsi concernés. Franceinfo évoque les agents de sécurité, les vendeurs, les hôtesses de caisse, les serveurs et les salariés de la logistique, mais également la petite enfance et l'aide à domicile. Enfin, les salariés de PSA-Stellantis pourraient aussi débrayer. "On a convenu d'appeler l'ensemble des salariés du groupe à se mettre en grève le 18 octobre", a indiqué à BFM TV Jean-Pierre Mercier, le porte-parole de la CGT Stellantis, qui a expliqué qu'une visioconférence s'était tenue jeudi matin. Et d'ajouter : "Les grévistes des raffineries ont ouvert une brèche. Ils ont brisé le tabou des augmentations de salaire."

Pourquoi les syndicats appellent-ils à faire grève le 18 octobre ?

La hausse des salaire et la défense du droit de grève. Voici les principales revendications qui poussent la CGT a appelé à la grève générale et les syndicats de différents secteurs professionnels à rejoindre le mouvement. Dans les raffineries, les grévistes ont commencé à se mobiliser pour faire entendre leur demande sur l'augmentation des salaires de 10% en période d'inflation et alors que la société Total a engrangé des profits supérieurs à 10 milliards d'euros sur la première moitié de l'année 2022. Les revendications salariales, même si elles ne sont pas si ambitieuses, sont communes à de nombreux syndicats : c'est donc un point de départ évident pour la grève nationale du 18 octobre. A la CGT Transports, CGT-Cheminots ou CGT-RATP, les représentants ont reconnu poursuivre un combat commun avec les raffineries et les centrales nucléaires sur les hausses de salaire. Pareil dans le secteur de la santé où l'appel à la grève lancé avant l'initiative d'une grève généralisée était déjà motivé par des raisons financières.

L'appel à la grève généralisée du 18 octobre est aussi l'expression de la colère des salariés qui ont eu l'impression de voir leurs grèves méprisées dans les raffineries lors de la réquisition d'un établissement, sur décision du gouvernement, pour contourner le blocage. La CGT souligne donc l'autre but de la mobilisation nationale : défendre le droit de grève. Là aussi, les syndicats de tous les secteurs se sont retrouvés sur ce point et ont voulu être solidaires des raffineries. La CGT-Fonction publique a particulièrement insisté sur cette revendication dans son communiqué.

D'autres revendications plus particulières à certaines branches se sont ajoutées pour appeler à la grève du 18 octobre. La fonction publique a ainsi évoqué la défense des retraites alors que la réforme voulue par le gouvernement a déjà fait polémique ces dernières années et est de nouveau le sujet des discussions gouvernementales et parlementaires. Dans les lycées, c'est pour dénoncer une toute autre réforme que les syndicats veulent militer, celle qui porte sur la refonte de la voie professionnelle. Dans un communiqué, ils pointent du doigt l'absence de concertation en plus d'une feuille de route floue et arrivée tardivement pour des changements brutaux et lourds de conséquences. Pour tous les syndicats engagés, "l'urgence est de renforcer les lycées professionnels et de donner plus de temps et de moyens aux personnels pour faire réussir tous les élèves".