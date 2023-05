Vieillissez-vous vite ou lentement ? Une méthode pour identifier votre âge biologique, différent de votre âge réel

Une équipe de recherche a mis au point un outil permettant de calculer son âge biologique, versus son âge chronologique, dans une université chinoise. Cela donne des infos précieuses sur notre corps.

Après avoir lu cet article, vous ne vous verrez plus dans le miroir de la même façon ! À l'aide d'un système de caméra 3D couplée à l'intelligence artificielle, Jing-Dong Han, chercheuse à l'Université de Pékin, a mis au point un outil capable de déterminer l'âge physiologique d'une personne. Un âge physiologique (ou âge biologique) qui peut différer de l'âge chronologique jusqu'à 7,5 ans.

Certes, les scientifiques savent depuis des décennies que l'âge chronologique, celui qui figure par exemple sur notre permis de conduire, ne raconte pas toute l'histoire. Notre âge biologique reflète quant à lui l'état de nos cellules et organes, car influencé par de multiples facteurs, de notre environnement à notre alimentation ou encore notre activité physique. Il n'est, pour autant, pas simple à déterminer : multi-systémique, il ne repose pas sur un paramètre unique mais plutôt sur de nombreux critères (longueur des télomères, les extrémités des chromosomes ; vigueur du système immunitaire…). C'est là que les image 3D de haute précision du Pr Han interviennent, en scrutant les visages : au-delà de signes inesthétiques de l'âge, bajoues et poches sous les yeux se muent en indicateurs de santé.

Comment ça marche ?

Jing-Dong Han et ses collègues ont développé un outil basé sur l'IA (intelligence artificielle), appelé "horloge de vieillissement du visage". Il s'agit de prendre une image 3D du visage d'une personne et de calculer son âge biologique. Contrairement à d'autres horloges, qui nécessitent des échantillons de sang ou de tissus et une analyse coûteuse à mettre en œuvre, l'horloge faciale est relativement économique et non-invasive. Il suffit au patient de s'asseoir pendant une minute seulement devant une caméra d'imagerie 3D.

Le visage d'une femme vieillissant de 20 ans, à gauche, à 65 ans, à droite, comme prédit par le modèle du Pr Han. © JING-DONG JACKIE HAN, PEKING UNIVERSITY

Les recherches du Pr Han indiquent que le vieillissement accéléré du visage est un indicateur d'inflammation systémique et qu'il est associé à divers problèmes de santé, tels que l'hypercholestérolémie, l'hypertension et d'autres maladies liées au vieillissement. Et dans le miroir, ça donne quoi ? Ce vieillissement accéléré se manifeste par un rétrécissement du front quand la peau s'affaisse, explique la chercheuse, citée par National Geographic. D'autre part, des taux élevés de LDL et de cholestérol total dans le sang se traduisent par des bajoues et des poches sous les yeux.

Comment l'outil a-t-il été créé ?

Inspirée par une pratique chinoise vieille de plusieurs siècles, par laquelle les praticiens devinent la santé d'une personne en "lisant" son visage, le Pr Han, biologiste informatique à l'Université de Pékin, et son équipe ont construit leur "horloge faciale" en analysant les images 3D des visages d'environ 5 000 habitants de Jidong, en Chine. Les chercheurs ont créé deux horloges dérivées de l'IA, l'une prédisant l'âge chronologique et l'autre l'âge biologique, en se basant sur les changements de nos visages avec le temps : les coins des yeux qui s'affaissent, le nez qui s'élargit, la distance entre le nez et la bouche qui augmente...

Pour explorer les liens entre l'apparence, l'âge et les facteurs sous-jacents qui influencent la santé, Jing-Dong Han a prélevé des échantillons de sang et étudié les habitudes de ses sujets de recherche. Par exemple, le tabagisme, le ronflement et des taux élevés de cholestérol total dans le sang étaient souvent des caractéristiques des personnes qui vieillissent rapidement, tandis que la consommation de yaourt, des repas réguliers et une plus grande densité minérale osseuse constituaient un trait commun des personnes qui vieillissent lentement. D'après la chercheuse, cette variabilité s'intensifie dans la quarantaine et au début de la cinquantaine. Et signifie qu'adopter des habitudes plus saines pourrait faire une différence significative en terme d'âge biologique.

Quelles avancées concrètes devraient permettre les horloges de vieillissement facial ?

Cette carte thermique indique comment le visage d'une femme chinoise Han moyenne change avec l'âge. © JING-DONG JACKIE HAN, PEKING UNIVERSITY

"Le simple fait de pouvoir mesurer le vieillissement est déjà un grand pas en avant et la technologie du Pr Han, déjà utilisée dans la clinique où elle travaille, à Hainan, pour évaluer la santé des patients, jouera un rôle important dans les études sur le vieillissement", a récemment déclaré à la presse Ruibao Ren, médecin-chercheur au Centre international du vieillissement et du cancer de l'Université médicale de Hainan, en Chine.

Le travail de Jing-Dong Han pourrait bouleverser la médecine préventive, à condition d'affiner les mesures des horloges épigénétiques des individus, pas encore tout à fait au point, pointe Andre Esteva, fondateur et PDG d'une start-up d'IA médicale à Los Altos, en Californie. Les médecins pourraient ainsi incorporer l'âge biologique dans le bilan annuel de leur patient, en complément des tests de cholestérol ou des mesures de la pression artérielle. "Cela pourrait être un signal d'alarme éventuel face à la question : comment gérez-vous votre santé ?", soulève Ruibao Ren dans la presse anglo-saxonne.

Par ailleurs, d'autres applications sont envisagées. Les sociétés pharmaceutiques peuvent utiliser cet outil pour évaluer les médicaments qui favorisent la longévité ou ralentissent le vieillissement, par exemple. Et en tant qu'oncologue, le Dr Ren espère qu'avec l'horloge faciale, il pourra diagnostiquer les patients cancéreux alors que la maladie en est à ses débuts. Étant donné que le cancer est fortement corrélé à l'âge, si quelqu'un montre des signes de vieillissement accéléré, les médecins peuvent être plus proactifs avec le dépistage. "Le vieillissement est à l'origine de probablement 80 % des maladies", note Ruibao Ren. L'outil pourrait également permettre d'identifier de nouvelles voies thérapeutiques pour traiter certaines d'entre elles, à l'instar du cancer.

Où en est l'équipe de Han ?

L'équipe du Professeure Han explore actuellement d'autres horloges, telles qu'une horloge "transcriptome", qui reflète les dommages causés à l'ADN dans le sang, ou encore une "horloge cellulaire unique", basée sur les informations d'une cellule. L'objectif : agréger des mesures disparates - chaque horloge présente un aspect différent du vieillissement - au sein d'une horloge composite. Le groupe de scientifiques continue aussi de peaufiner son horloge du vieillissement facial. Une version applicable à toutes les ethnies doit être mise sur le marché prochainement. Et le but ultime de Han ? "Eh bien, je dis à mes collègues que je vais essayer de les faire vivre au moins cinq ans de plus et de paraître au moins cinq ans plus jeunes", s'amuse-t-elle auprès de nos confrères.