Une sommelière révèle pourquoi il ne faut jamais remettre le bouchon de liège sur le vin

Voici une erreur courante des buveurs de vin, d'après cette sommelière. Celle-ci propose une astuce qui "va vous changer la vie".

La vidéo Tiktok de cette pétillante sommelière a enregistré plus de 2,5 millions de vues. Elle y explique que les buveurs de vin n'ont pas besoin d'être des experts pour apprécier ce breuvage, mais révèle une erreur courante que les gens commettent - et comment l'éviter. Cette erreur est la suivante : replacer le bouchon de liège sur une bouteille inachevée. "J'ai une astuce bien meilleure qui va vous changer la vie." lance-t-elle.

Warner Boin (@confidenceuncorked), trentenaire qui s'est donné pour mission de démystifier le vin, l'explique en quelques secondes : les bouchons de liège sont poreux, ce qui signifie qu'ils possèdent de minuscules trous qui permettent à l'oxygène de circuler à travers le récipient. Résultat : encore plus d'air que celui qui y est déjà présent pénétrera dans la bouteille à moitié vide. Or, trop d'oxygène dans une bouteille de vin peut détruire les saveurs complexes de la boisson, décrypte la professionnelle.

Comment faire pour fermer une bouteille de vin entamée ?

Warner Boin propose par conséquent une autre façon de fermer la bouteille de vin sans l'exposer à un trop-plein d'air. "Ce que vous voulez vraiment faire, c'est réduire le rapport oxygène/vin", introduit-elle dans sa vidéo. "Je recommande un pot Mason. Il vous suffit de prendre le vin qui vous reste et de le verser dans le pot Mason - ou tout autre type de récipient hermétique." Le pot Mason est un conteneur alimentaire en verre avec un couvercle vissant en métal. Il tient son nom de l'Américain - encore un - John Landis Mason, qui l'a breveté le 30 novembre 1858. C'est le bocal standard nord-américain.

Il s'agit d'utiliser un bocal de petite taille, qui contiendra moins d'air que la bouteille à moitié vide. "Vous pouvez employer différents pots Mason [ou bocaux en général] en fonction de la quantité de vin qu'il vous reste", note Warner Boin. Une fois le récipient scellé avec un couvercle, le vin sera protégé.

La sommelière 2.0 a déclaré qu'elle ne jurait que par cette astuce et qu'elle continuerait de la recommander, car "cela donnera à votre vin un goût encore frais même quelques jours après l'avoir ouvert, alors qu'un jour après avoir ouvert une bouteille de vin et remis le bouchon en liège, je peux faire la différence entre les deux goûts". Dans un commentaire séparé de la vidéo, Warner Boin déclare même que vous pourriez faire durer votre vin "une semaine, peut-être plus" en utilisant cette méthode.