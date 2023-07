La sauce tomate et le ketchup en voie de disparition ? Voici ce qui pourrait changer

Ketchup et sauce tomate pourraient bien disparaître de nos assiettes dans les prochaines années. Et le changement climatique n'est pas le seul responsable...

Va-t-on devoir prochainement tirer une croix sur la sauce tomate et le ketchup à cause du changement climatique ? Là, avouez-le, vous visualisez un bon burger dégoulinant et sa barquette de frites généreusement agrémentés de la fameuse sauce rouge vif. Ou peut-être un plat de spaghettis à la bolognaise riche en sauce tomate fraîchement préparée ?

La tomate est en tout cas le légume le plus consommé en France : en moyenne 15 kg par an et par habitant en frais, et 18,4 kg sous forme transformée, selon le site de statistiques Planetoscope. On ne se pose pas spécialement la question de sa disponibilité. Pourtant, elle pourrait prochainement se muer en produit de luxe, si elle ne disparaît pas tout bonnement.

Changement climatique et production de tomates en berne

Ces dernières années, l'augmentation des températures à travers l'Europe a entraîné la réduction drastique de 80% de la production de tomates, soulignait récemment le site de prévisions climatiques espagnol Tiempo. Les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes pénalisent la culture de la tomate, un légume dont la température de croissance idéale est d'environ 21-29 ºC pendant la journée et de 18-21 ºC la nuit.

En frappant au moment où les plants de tomates commencent à fleurir, les augmentations soudaines et parfois intenses des températures provoquent le flétrissement d'un grand nombre d'entre eux. Les hivers anormalement chauds favorisent en outre la présence de parasites et de maladies chez la tomate. A l'excès de chaleur s'ajoutent les épisodes de sécheresse, susceptibles de générer de graves pénuries d'eau.

D'autres voyants au rouge

La guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine impacte elle aussi négativement la culture des tomates, car elle est liée à une augmentation des prix et des problèmes de chaîne d'approvisionnement. La hausse des coûts du carburant et des engrais impacte également les agriculteurs, poussés à produire moins pour limiter les dépenses.

Les serres, enfin, font partie de la problématique : essentielles pour la culture des tomates dans l'UE, elles fonctionnent à l'aide de gaz naturel, d'électricité ou de diesel, notamment pour le chauffage, l'entretien et les systèmes d'arrosage. Dans un contexte d'inflation galopante, le résultat se ressent donc autant sur l'agriculteur que le consommateur.

Le ketchup du futur cultivé sur Mars ?

Face à cette situation incertaine, certaines compagnies réfléchissent déjà à une alternative. L'entreprise agroalimentaire américaine Heinz a par exemple présenté récemment son nouveau produit, un ketchup à base de tomates cultivées dans un environnement similaire au sol, à la température et à l'eau de la planète Mars. En parallèle, des chercheurs israéliens sont parvenus à mettre au point, il y a quelques mois, une nouvelle variété de tomates plus résistantes aux conditions de sécheresse. Ce n'est que le début de l'exploration.