Voici à quoi ressemblerait la Terre un an après l'extinction de l'humanité selon un professeur

Que se passerait-il si l'humanité disparaissait et quelles seraient les conséquences dès la première année ? Un expert de l'université Iowa State a donné ses étonnantes conclusions.

Les séries apocalyptiques ont eu le vent en poupe ces dernières années. Loin de Hollywood ou des différents scénarios proposés par la télévision et les plateformes de streaming, des chercheurs et spécialistes se sont réellement penchés sur la question du devenir du monde si l'espèce humaine venait brusquement à disparaître. L'impact de l'homme sur son environnement est bien connu mais qu'en serait-il s'il cessait du jour au lendemain et si la planète n'était plus peuplée que par les autres espèces ?

L'environnement se verrait profondément modifié selon Carlton Basmajian, professeur à l'université américaine de l'Iowa State, et interrogé par le site The Conversation. Un visiteur propulsé dans ce monde post-apocalyptique serait saisi selon lui dès la première seconde par le silence qui y règnerait. "Nous réaliserions à quel point nous, les humains, faisons du bruit. Nos bâtiments sont bruyants. Nos voitures le sont aussi. Même le ciel l'est (avec les avions, ndlr). Tout ce bruit s'arrêterait". Visuellement aussi, le visiteur serait surpris par un ciel plus bleu et un air plus pur. "Ce serait, en partie, parce que le vent et la pluie aideraient à nettoyer la surface de la Terre".

Qu'en serait-il dans nos intérieurs ? Pas d'effrondrement brutal en perspective mais une lente usure à l'image de nos routes et ponts. Evidemment, pas question de faire couler l'eau du robinet chez soi. En l'absence de maintenance, les réseaux d'eau courante comme d'électricité ne fonctionneraient plus. La poussière s'accumulerait aussi très rapidement, au même titre que les mauvaises herbes dehors.

Que deviendraient nos animaux de compagnie ?

"De nombreuses plantes que vous n'avez jamais vues auparavant prendraient racine dans le jardin car il n'y aurait personne pour les en empêcher." Les plantes domestiquées pour notre alimentation dépériraient peu à peu. "Il n'y aurait plus de maïs, de pommes de terre ou de tomates", déplore l'expert. Les insectes auraient la belle vie en l'absence d'humains, de traitements et d'insecticides.

Souris et animaux sauvages auraient aussi davantage de possibilités. En Amérique du Nord, le chercheur assure que le cerf, le coyote, l'ours mais aussi les renards ou castors pourraient pulluler et conquérir de nouveaux territoires. Ils pourraient peu à peu envahir nos villes, et mettre en danger nos animaux de compagnie, livrés à eux-mêmes. "Les chats deviendraient sauvages, même si beaucoup finiraient par être la proie d'animaux plus gros. La plupart des chiens ne survivraient pas non plus", juge l'expert.

On finit sur une note positive ? L'absence de l'homme ne serait pas uniquement la bienvenue pour l'environnement selon notre expert qui pointe un avantage à sa présence. "Les incendies se produiraient plus fréquemment et, ce qui est le pire, ne pourraient s'éteindre que d'eux mêmes".