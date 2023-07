"Carte Vitale obsolète fin 2023" : attention aux courriers envoyés par "Service clients Ameli"

Un mail dont l'expéditeur se présente comme "Service clients Ameli" vous demande des informations personnelles pour remplacer votre carte Vitale "obsolète" fin 2023. Méfiance...

C'est un de ces messages que vous pouvez trouver dans votre boîte mail cet été et qui fera sûrement monter une pointe d'inquiétude, avant de vous plonger dans une forme plus ou moins sévère de perplexité. Depuis le début du mois de juillet, un mail envoyé par "Service clients Ameli" indique que votre carte Vitale va être "obsolète" à la fin de l'année et vous invite à la renouveler. De nombreuses personnes ont déjà reçu ce courriel ces dernières semaines qui présente tous les traits d'un document officiel.

Le message affiche en effet tout en haut le logo de l'Assurance maladie, sous l'objet "Ameli.fr" et il porte l'intitulé "COMMANDEZ VOTRE NOUVELLE CARTE" (en majuscules). Un court texte indique que "les anciennes cartes seront rendues obsolètes fin 2023" et qu'"il est donc important de faire le changement dès réception de cet email".

"Merci de suivre la procédure d'obtention de votre nouvelle carte en suivant le lien ci-dessous", est-il écrit immédiatement, avec un bouton "Accéder à mon compte". Plus bas, quelques statistiques sont mises en avant, prétendument extraites d'un "baromètre BVA".

La capture du message reçu par mail

© Linternaute

Au clic, des informations personnelles, dont un login et un mot de passe, vous seront demandées. Mais à y regarder de plus près, ce mail a tout d'une arnaque et n'est d'ailleurs rien d'autre qu'une énorme fraude. Un coup d'oeil à l'expéditeur ("no-reply-solutionS@roofandfloor.com") fera d'ailleurs vite comprendre aux plus aguerris que le message ne provient pas de l'Assurance Maladie. Ce mail frauduleux avait déjà été signalé sur le forum ameli l'été dernier.

Une arnaque caractérisée : la carte Vitale est sans durée de validité

Comme le rappelle l'Assurance maladie, ainsi que le site Service-public.fr, la carte vitale n'expire jamais, elle est émise sans durée de validité. Si la carte Vitale dématérialisée a été lancée cette année dans plusieurs départements, elle ne change rien à la validité de votre carte. Des mises à jour sont néanmoins conseillées chaque année pour indiquer vos changements de situation (mariage, naissance, longue maladie, déménagement, etc…). Mais dans tous les cas, il est conseillé de suivre vos démarches directement sur le site Ameli.fr.

Sur son site, Ameli.fr indique en effet que "l'Assurance Maladie ne demande jamais la communication d'éléments personnels (informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées bancaires) par e-mail en dehors de l'espace sécurisé du compte ameli" et que "tous les messages de ce type en dehors de l'espace du compte ameli sont des tentatives de "phishing", hameçonnage en français".

L'Assurance maladie conseille ne dernier recours de vérifier l'expéditeur du courriel reçu. Quand l'Assurance Maladie adresse un courriel à un assuré, l'expéditeur qui apparait est "Votre Assurance Maladie" et une de ces adresses e-mail uniquement est valide : assurance-maladie@info.ameli.fr, ne-pas-repondre@app.assurance-maladie.fr ou ne-pas-repondre@monespacesante.fr.