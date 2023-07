Votre maison est-elle concernée par un "risque" naturel ou industriel ? La plupart des Français le sont

Inondation, mouvements de terrain, transport de matière dangereuse... Votre commune et votre domicile est sans doute concernée par certains types de risque : il est possible d'en prendre connaissance en quelques clics.

Savoir si son domicile est concerné par des risques et ou par des expositions à certains phénomènes dangereux peut s'avérer très utile. Certains risques sont d'origine naturelle, comme les séismes, les inondations, les mouvements de terrain, les feux de forêt, l'exposition au radon, la proximité d'un volcan... D'autres sont d'origine technologiques, c'est-à-dire directement liés à l'activité humaine, comme la proximité d'installations industrielles classées, les canalisations dangereuses, les pollutions des sols, ou la proximité de centrales nucléaires.

Tous ces dangers ne sont pas comparables, certains sont assez minimes, d'autres peuvent au contraire être considérés comme majeurs. Pour être bien informé et prendre la mesure des risques qui vous entourent, il est possible d'utiliser en ligne un outil simple et très pratique, mis à la disposition de tous par le ministère de la Transition écologique : le site Géorisques, qui vous permet d'entrer votre adresse dans un moteur de recherche.

Inondation, nucléaire ? Tout savoir en un clic

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur cette page sur site conçu par les services du gouvernement. Sachez que si vous êtes exposé à un risque considéré comme "majeur", vous pouvez bénéficier du soutien financier du fonds Barnier pour réaliser des travaux à votre domicile. En cas de sinistre reconnu par un état de catastrophe naturelle, vous avez le droit à une indemnisation si vous êtes bien assuré.

Comme le précise le site Géorisques, ce tableau de bord a "pour but de vous montrer une vision simplifiée des risques naturels et technologiques situés près de chez vous". Il faut savoir qu'il ne correspond pas à "un état des risques conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'Environnement. [...] Il n'a pas de valeur juridique, il est réalisé sur la bases des informations connues et recensées dans Géorisques".

Exemple de tableau de bord © Georisques

Compte tenu du très large recensement des risques, l'immense majorité des communes de France est concernée par au moins un risque, la plupart par plusieurs, à des degrés plus ou moins importants. Une échelle de gravité est intégré à l'outil, elle est très claire et permet de relativiser les dangers potentiels ou au contraire d'anticiper la probabilité de leur survenue pour mieux se protéger.