La ville de France où les gens sont les plus sympas a été désignée. Les Parisiens et les Marseillais vont râler...

Où faut-il se rendre pour rencontrer les Français les plus sympas ? Un sondage a tenté de répondre à la question, il ne mettra peut être pas tout le monde d'accord...

Qui sont les Français les plus sympas ? Les Bordelais ? Les Nantais ? Les Niçois ? La question à de quoi faire débat et sa réponse pourrait faire des mécontents... Si aucune étude scientifique n'a encore réellement exploré ce sujet explosif, le site Internat Topito s'est pourtant pris au jeu. Avec un sondage en ligne basé sur de très nombreuses contributions, il a établi un classement en mars 2022.

Le résultat : un top-15 des "villes de France où les gens sont les plus sympas", mais aussi et surtout une série de petites phrases sur chacune des grandes villes de France dont seul Topito a le secret. Les Nantais, par exemple, seraient appréciés "parce qu'ils résistent à l'envahisseur Breton", tandis que les Bordelais "savent y faire, niveau vin et niveau fontaines". A Lyon, on rencontre des gens "sympas" parce qu'"on se rend compte qu'ils ne sont pas tous comme Jean-Michel Aulas". A Toulouse, parce qu'ils "sont un peu roots. Et qu'en plus ils parlent bizarrement"... Mais qui sont les plus sympas à l'arrivée ? Voici le classement :

15e : Nîmes

14e : Clermont-Ferrand

13e : Paris

12e : Grenoble

11e : Aix-en-Provence

10e : Brest

9e : Nice

8e : Montpellier

7e : Rennes

6e : Strasbourg

5e : Nantes

4e : Bordeaux

3e : Toulouse

2e : Lyon

1er : Lille

Ce sont donc les Lillois qui sont, dans ce classement, considérés comme les Français les plus sympas, parce que grâce à la bière "tout le monde est vraiment gentil", écrit Topito. Paris arrive dans les derniers avec Nîmes et Clermont. Quant aux Marseillais, ils ne sont même pas listés dans les 15 premiers ! Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien dans ce cas, votez pour la ville dans laquelle, selon vous, les Français sont les plus sympas.

