Une lumière en forme de méduse observée dans le ciel en France, une photo permet d'en savoir plus sur l'étrange phénomène

Une étrange lueur a été observée dans le ciel du sud-ouest de la France au début du mois de septembre. Le cliché d'un photographe a été très commenté...

C'est une étrange lueur qui a été observée dans le ciel de France au début du mois de septembre. Un photographe amateur a eu le bon réflexe et a pu immortaliser l'instant avec une spectaculaire photo de ce ciel d'été, comprenant un reflet rouge à la forme étonnante. Méduse volante, phénomène surnaturel, invasion d'aliens... Les réactions ont été nombreuses après la publication de ce cliché pris en Dordogne, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 septembre 2023.

Ce phénomène lumineux s'est montré extrêmement délicat à capter, car il est apparu très furtivement. La photo de Maxime Villaeys a donc rapidement intéressé les abonnés des réseaux sociaux mais aussi la communauté scientifique. Quand les uns ont commencé à spéculer sur une invasion d'aliens ou d'autres scénarios à la X-Files, les autres ont tenté d'expliquer plus sérieusement la présence de cette "méduse du ciel". Et le phénomène a bien une explication scientifique.

Il a même un nom, celui de "farfadet", déjà observé à l'Antiquité et qui a fait l'objet de nombreuses croyances au fil des siècles et des cultures. Rien d'extraterrestre là-dessous ni de divin comme pouvaient le penser les Grecs ou les Amérindiens, les "farfadets" sont des phénomènes lumineux électromagnétiques qui apparaissent dans les nuages orageux. Ils sont extrêmement brefs et se produisent à des altitudes de plusieurs kilomètres.

Les farfadets sont souvent de couleur rouge, d'où leur petit surnom en français "farfadet", comme en anglais : "red sprites". Le photographe à l'origine de ce magnifique cliché s'est montré fasciné par cette rencontre avec un farfadet. "Leurs mystères et leur capacité à inspirer l'émerveillement, nous rappellent ainsi la diversité et la magie de la nature qui nous entoure".