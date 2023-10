Méfiez-vous de cette nouvelle arnaque bien pensée qui se répand sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux regorgent de pièges et d'arnaques en tout genre. Un procédé difficile à identifier a pris de l'ampleur ces dernières années...

Vous y avez certainement été confronté au moins une fois sur les réseaux sociaux, sans réaliser son caractère toxique. Un proche ou un parfait inconnu vous raconte ses malheurs, la larme à l'oeil voire avec des sanglots dans la voix, souvent face caméra. Cette histoire va vous toucher au plus profond de vous même. Parfois, elle va vous sensibiliser sur une réalité, mais bien souvent, cette pratique est pleine d'arrières-pensées qui peuvent aller jusqu'à la tentative de vous soutirer de l'argent.

Certaines personnes partagent de manière régulière des publications tirant sur la corde émotionnelle en se livrant sur leur quotidien, leur parcours, leurs déceptions, leurs indignations ou leurs drames. D'autres se sont faits une spécialité des citations et des leçons de vie. Si vous vous trouvez face à ce genre de publication et que vous avez tendance à prendre les choses personnellement, méfiance : vous risquez de vous impliquer au-delà du raisonnable.

Comment détecter ?

Cette tendance a déjà un nom aux Etats-Unis : le "sadfishing". Dans un article du Journal of American College Health, des chercheurs l'ont défini comme "une tendance des utilisateurs des réseaux sociaux à publier des exagérations concernant leur état émotionnel pour générer de la sympathie". Autrement-dit, capter l'attention ou "aller à la pêche" aux réactions en mettant en scène ses sentiments, souvent les plus tristes.

Le sadfishing peut être inconscient de la part de ceux qui le pratiquent, évoquer ses émotions faisant partie de notre nature. Mais il y a aussi une grosse part de calcul dans ce qu'on trouve sur les réseaux. Le stratagème a clairement été identifié dans les médias américains il y a quelques années, avec un cas très précis : l'influenceuse Kendall Jenner, connue dans le monde entier, avait posté une série de témoignages poignants sur ses problèmes de peau, dévastateurs dans son quotidien. Les fans ont réalisé plus tard que ces posts cachaient un partenariat avec une marque de soins pour la peau...

D'autres cas sont depuis remontés en nombre et pas seulement sur des stars du Web à la recherche de "likes". Des arnaques pures et dures se propagent, comme la "fraude aux sentiments", répertoriée sur le site "Les clés de la Banque" (service de la Fédération bancaire française). En bref, vous êtes contacté par une personne en grande difficulté qui vous demande une aide financière ou vous propose d'être rémunéré en échange d'un service. Si le procédé est souvent très grossier, on peut aisément se faire piéger par des méthodes plus subtiles. Parfois, le faux profil prendra le temps de vous hameçonner pendant plusieurs semaines d'échanges anodins, avant de passer à l'action.

Comment réagir ?

Selon Cara Petrofes, spécialiste du comportement sur les réseaux sociaux, le sadfishing s'est propagé de manière très importante ces dernières années avec des effets inquiétants. Selon elle, le phénomène favorise l'anxiété déjà exacerbée par ce type de médias. Une anxiété qui peut altérer votre santé mentale ou vous amener à vous impliquer exagérément en retour, personnellement ou financièrement. Alors comment réagir ?

Si un proche cède à la tentation, il est conseillé de le contacter directement, sans réagir sur les réseaux sociaux. Ne lui parlez pas de son post, mais appelez-le pour prendre des nouvelles. Si cette personne a besoin de connexion, offrez-lui donc une véritable preuve d'amitié.

S'il s'agit d'une simple connaissance, vous pouvez poster quelques mots d'encouragement, recommander une solution que vous avez testée ou un livre que vous aimez. Un "j'aime" ou des commentaires d'encouragement donneront aux auteurs de ces messages une dose rapide de dopamine. Mais n'en faites pas plus.

Si c'est un parfait inconnu, alors c'est à vous de décider. Vous pouvez ne rien faire évidemment ou envoyer quelques mots gentils. Mais dans tous les cas, passez vite votre chemin et ne vous attardez pas sur cette conversation, pour votre moral ou votre porte monnaie.

Tendre la main, sans accuser quelqu'un de céder au sadfishing, sera toujours une bonne chose. Mais mieux vaut être averti et éviter que la détresse (réelle ou non) d'une personne vous entraine dans un engrenage négatif.