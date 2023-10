Cette méthode est infaillible pour savoir si vous êtes une personne séduisante - quelques signes du quotidien le prouvent

En matière de séduction, nous manquons (presque) tous de confiance en nous. Et si vous pouviez savoir en quelques instants si vous êtes une personne attractive ?

Suis-je une personne au physique attractif ? Suis-je séduisant ou séduisante ? Ces questions peuvent paraître très superficielles, mais convenons qu'elles occupent parfois nos pensées. Nous nous sommes tous interrogés à un moment ou un autre sur le sujet. Les réponses ont à chaque fois été très difficiles, car le sujet est délicat.

A qui demander ? A ses proches, à des gens de confiance, à des inconnus ? Heureusement, il existe quelques experts en séduction qui peuvent donner des clés et des éléments de réponse très utiles.

La plupart des consultants ou spécialistes de la confiance en soi rappellent toujours la même chose : l'attractivité n'est pas toujours liée à l'apparence physique d'une personne, mais peut également dépendre de sa personnalité ou de son comportement. Les mots "charisme" et "charme" reviennent régulièrement dans leurs analyses. Et bien entendu, la part de subjectivité personnelle ou culturelle est importante. Cela étant, il est possible d'établir certains points qui permettent de savoir si une personne est attirante, de manière quasi-certaine.

C'est ce que met en avant la thérapeute, coach sexuelle et relationnelle Nicole Schafer dans les colonnes du média Up Journey. Elle indique que certaines personnes bénéficient d'un "joli privilège", qu'elles sont clairement séduisantes et que cela constitue une véritable force. Et pour en avoir le coeur net, elle liste 5 éléments plus concrets à analyser :

Vous avez l'impression que les bébés vous regardent, rient ou vous sourient, un peu plus que les autres ?

Vous arrivez généralement à décrocher le poste pour lequel vous candidatez, même si vous estimez ne pas être le plus qualifié ?

Les figures d'autorité, comme votre chef ou un agent de police, sont plus indulgents avec vous, même si vous faites des choses qu'il ne faudrait pas ?

Les gens connus ou inconnus s'arrêtent souvent et vous complimentent à l'improviste ?

Vous recevez plus de cadeaux que vos amis, notamment en soirée (boissons gratuites ou extras envoyés par la cuisine) ?

Si vous répondez oui à la plupart voire à la totalité de ces questions, alors vous êtes une personne attirante, cela ne fait aucun doute. Rappelez-vous tout de même que l'attirance et la séduction se construit, évolue. Elle est particulièrement liée à la confiance en soi. Si quelqu'un veut vous approcher ou découvrir qui vous êtes, vous pouvez vous dire que vous êtes attirant. Soyez surtout gentil et attentionné, attentif : tout le monde est attiré par la bienveillance !