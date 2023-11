L'arnaque au verre d'eau fait de nouvelles victimes - tout le monde peut se faire avoir facilement

Les personnes âgées ou vulnérables sont les plus visées par cette arnaque. On peut s'en protéger en connaissant le stratagème des malfaiteurs.

Les arnaques les plus simples sont souvent les plus utilisées par les malfaiteurs et l'arnaque au verre en fait partie. La presse régionale se fait l'écho depuis plusieurs semaines d'un procédé en recrudescence un peu partout en France. Les médias locaux ont d'ailleurs alerté sur l'ampleur du phénomène en Creuse dernièrement ; les malfaiteurs usant de ce stratagèmes ont aussi été repérés dernièrement dans le Var. Elle fait aussi de plus en plus de victimes au Luxembourg.

A vrai dire, l'arnaque est si simple qu'elle peut toucher n'importe quelle personne trop insouciante. De quoi s'agit-il ? D'une méthode très efficace, très bien décrite par la police qui connait bien le phénomène : deux ou trois personnes se rendent en pleine journée à un domicile, souvent d'une personne âgée et isolée, avec l'intention de commettre un vol. A la porte, une personne occupe l'attention de la victime pendant qu'une autre demande à boire un verre d'eau, en raison d'un malaise ou d'une soif importante. Cela lui donne l'opportunité de visiter en quelques minutes la maison de sa victime et de dérober un portefeuille ou des objets de valeur.

Le phénomène n'est pas anodin et pourrait sembler isolé, mais en réalité, les victimes sont nombreuses : la police nationale alerte même les Français via une communication dédiée à cette technique, qu'elle appelle "vol à la détourne". L'arnaque du verre d'eau a aussi des variantes multiples : les faux postiers, les faux pompiers et leurs calendriers, les faux bénévoles des Restos du Coeur, les faux agents de l'EDF demandant à regarder le compteur.

La police a listé quelques recommandations officielles pour éviter cette arnaque ou s'en protéger :

N'ouvrez jamais la porte à une personne inconnue, quelle que soit la raison invoquée.

Utilisez l'entrebâilleur et le judas et parlez à travers la porte.

En cas de doute, demandez-lui une carte professionnelle ou un justificatif d'intervention.

N'indiquez pas sur votre boîte aux lettres que vous êtes veuve ou veuf ou toute autre indication laissant penser que vous vivez seul(e).

Ne conservez pas trop d'argent liquide ou d'objets de valeur chez vous.

Si vous êtes victime de cette arnaque, prévenez immédiatement les services de police en composant le 17, votre réactivité permettra une intervention rapide visant à interpeller les auteurs.