Météo : grisaille partout la semaine prochaine, sauf dans ces départements chanceux et ensoleillés

Alors que la France est sous la pluie ou la grisaille depuis plusieurs semaines, le soleil a décidé de rester caché dans les prochains jours, sauf sur une partie de l'Hexagone.

Selon Météo France, "cela fait trois semaines que le pays n'a pas connu plusieurs jours consécutifs sans pluie (depuis le 22 novembre)". Il est vrai que le soleil s'est fait assez rare dans la majeure partie de la France depuis une longue période. Certains départements enchaînent les vigilances orange crues ou pluie/inondation, comme c'est encore le cas ce jeudi 14 décembre en Nouvelle-Aquitaine où la vigilance orange crues persiste.

Les perturbations qui ont touché la France de manière presque ininterrompue depuis la mi-octobre avec quelques rares jours de pause ont apporté des quantités de pluie records avec 345,2 mm tombés entre le 17 octobre et le 12 décembre. Météo France précise que ce "n'était jamais arrivé depuis le début des mesures en 1958."

Mais la tendance va s'inverser la semaine prochaine, à partir de ce lundi 18 décembre. Dans ces prévisions, l'institut indique également qu'à partir de ce lundi le temps sera "calme et sec". En effet, Météo France a annoncé ce jeudi 14 décembre qu'un anticyclone s'installe sur le pays à partir de ce vendredi 15 décembre. Cet anticyclone mettra fin à la pluie et un ciel "variablement nuageux" s'installera sur l'ensemble du territoire.

Météo France ajoute que l'humidité accumulée dans les sols ajoutées à l'anticyclone pourrait favoriser le "développement de nuages bas, de grisailles et de brouillards qui pourront se dissiper sur la journée, ou pas en fonction des formes locales du relief." L'anticyclone devrait demeurer sur le territoire jusqu'à mardi avant qu'une nouvelle précipitation se dirige sur la France à partir de mercredi depuis le nord-ouest. Dit autrement, la France sera sous la grisaille un bon moment.

Le temps sera ainsi jusqu'à jeudi 21 décembre © Météo France

Certains départements seront tout de même plus chanceux et échapperont à ce temps gris. Depuis le début des précipitations, certaines zones ont été épargnées, notamment le "pourtour méditerranéen" et la Corse qui eux connaissent une situation de sécheresse.

Les départements en question sont ceux "en bord de Méditerranée" : ils seront encore à l'abri du ciel gris. Le soleil sera particulièrement présent la semaine prochaine dans l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Plus à l'ouest, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales seront également sous le soleil. Plus au sud, le soleil brillera aussi sur la Corse dès ce lundi 18 décembre.

Météo France précise que "Ce temps plus calme se maintiendra jusqu'en milieu de semaine prochaine." "Côté température, Météo France annonce qu'elles "devraient rester globalement supérieures aux normales de saison".