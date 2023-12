Quel temps pour le week-end du Nouvel An ? "Il faudra être très prudent"

Pluies abondantes et vents forts devraient être au programme du week-end de Nouvel An. Et en montagne de fortes chutes de neige. Si vous devez vous déplacer, il faudra être prudent.

Alors que 2023 touche à sa fin et que nous nous apprêtons à accueillir 2024, la météo semble décidée à jouer les trouble-fêtes. En effet, pour le dernier week-end de l'année et le jour de l'an, la France sera sous l'emprise d'un vaste système dépressionnaire centré sur les îles britanniques, promettant un temps perturbé fait de pluies parfois abondantes et de vents assez forts.

Cette agitation météorologique, qui débutera dès le samedi 30 décembre, ne fera aucune exception géographique. Toute la France, à l'exception des bords de la Méditerranée, devra faire face à une perturbation atlantique qui traversera les quatre cinquièmes du pays. Cette perturbation apportera des pluies suivies d'averses, affectant ainsi les célébrations de fin d'année. En montagne, la neige fera son apparition au-dessus de 1000 mètres, offrant un spectacle hivernal mais compliquant les déplacements. Les vents, quant à eux, se feront sentir avec force, ajoutant un élément de vigilance supplémentaire pour ceux qui prendront la route.

Côté températures, le thermomètre affichera des valeurs relativement douces pour la saison. Samedi, nous attendons des minimales matinales oscillant entre 5 et 8°C du nord au sud, et des maximales après-midi de 9 à 11°C. Ces températures, bien que confortables, ne doivent pas faire oublier la nécessité d'une prudence accrue en raison des conditions météorologiques.

Le dimanche 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, offrira un répit temporaire avant qu'une nouvelle onde pluvieuse ne balaie les trois quarts du pays en soirée, épargnant à nouveau les régions méditerranéennes. La montagne continuera de se parer de blanc avec des chutes de neige abondantes, tandis que le vent, toujours présent, soufflera avec force près des côtes. Les températures matinales descendront légèrement, se situant entre 3 et 5°C, mais les maximales resteront stables par rapport à la veille.

L'année 2024 commencera dans la continuité de la fin de 2023, avec le lundi 1er janvier marqué par des conditions météorologiques difficiles. Des pluies ou des averses toucheront presque toutes nos régions, y compris la Méditerranée. En montagne, la neige se fera encore plus abondante, tombant dès 800 mètres d'altitude. Le vent, persistant, soufflera souvent assez fort. Les températures baisseront, s'alignant sur les normales saisonnières, avec des minimales matinales allant de 0 à 7°C et des maximales de 7 à 9°C. Alors que nous célébrons et accueillons une nouvelle année, gardons à l'esprit l'importance de la prudence, que ce soit sur les routes ou dans nos préparatifs de fête, pour tenir compte de ces prévisions météo.